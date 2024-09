Correa, futuro ancora in bilico: la società cerca una strada

Correa, alla fine, è rimasto in maglia nerazzurra. Il giocatore argentino era uno di quelli completamente fuori dal progetto tecnico-tattico nerazzurro, dopo le passate stagioni in cui ha deluso parecchio. Ma a parte qualche sondaggio dall’estero e dall’Italia, per lui non c’è stata nessuna offerta reale. Dunque, c’è stata la permanenza a Milano. Ma le cose potrebbero cambiare ancora e la società sta lavorando per trovare una strada.

Correa, il futuro non sarà nerazzurro: la società cerca una strada per gennaio

Correa, come anticipato, è fuori da ogni piano sia della dirigenza che del tecnico Simone Inzaghi che pure, in passato, si era speso per averlo all’Inter. Troppi infortuni e prestazioni molto deludenti hanno fatto propendere per non puntare su di lui. Il Tucu non ha mai messo piede in campo nelle prime tre giornate e lo stesso farà in Europa, contrariamente agli altri quattro attaccanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società di viale della Liberazione sta lavorando fin da adesso per trovare una strada e veicolare al meglio il suo addio durante il mercato di gennaio. Vedremo se, questa volta, arriverà qualche richiesta nella sede del club.

Il Tucu fuori dai piani: ecco quanto chiedeva l’Inter per lui nel mercato in estate

Il Tucu ha deluso a Milano e non solo. L’apporto e le caratteristiche che ci si attendevano da lui non si sono minimamente viste. In estate, ci sono stati dei sondaggi da parte di AEK Atene, River Plate e Genoa. Ma nessuna ha presentato delle offerte ufficiali. I club sono stati spaventati, per così dire, dall’ingaggio del giocatore, ma anche dalla richiesta del club nerazzurro che per non fare minusvalenza avrebbe dovuto incassare minimo 8 milioni di euro. Una cifra troppo alta per queste squadre che, infatti, hanno abbandonato la pista. In inverno si spera che qualcosa possa cambiare. Perchè è difficile vedere Correa in campo di qui fino a gennaio.