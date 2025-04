E’ il momento di prendere Orsolini | Obiettivo NUMERO UNO per luglio: devi venire assolutamente da noi

Riccardo Orsolini è pronto a fare il grande salto dopo una grandissima stagione giocata con la maglia del Bologna

Una delle più grandi sorprese di questa stagione è sicuramente Riccardo Orsolini. L’esterno d’attacco del Bologna, infatti, sta giocando davvero delle grandi partite, risultando spesso decisivo per la squadra rossoblù, come accaduto anche nell’ultimo turno di campionato giocato al Dall’Ara contro l’Inter.

Tanti tifosi lo vorrebbero anche con la maglia della Nazionale che, però, gioca con un modulo che non prevede degli esterni d’attacco. Insomma, in questo momento Orsolini sembra aver fatto quell’ulteriore step mentale per provare a fare cose ancora più importanti nella sua carriera da calciatore.

Ed è per questo che tante squadre si sono interessate a lui e vorrebbero provare ad intavolare una trattativa con il Bologna per quanto riguarda il prossimo mercato estivo.

Intanto, una squadra è pronta a farsi trovare pronta. Il club ha intenzione di fare sul serio per averlo con sè nella prossima stagione e recapiterà presto un’offerta ufficiale.

Bologna, un club vuole fortemente Orsolini

Riccardo Orsolini è uno degli oggetti del desiderio del Bologna per quest’estate. Ma c’è una società pronta a fare follie per averlo nella prossima stagione. Si tratta del Napoli che, dopo il gol contro l’Inter che potrebbe regalargli lo scudetto, avrebbe intensione di intensificare il suo interesse.

Il Bologna lo valuta circa 35 milioni e si sa che Sartori sa monetizzare molto bene con i suoi giocatori come sempre fatto nella sua carriera da dirigente. A breve potrebbero partire i primi contatti con il Napoli.

Bologna, una vittoria che può decidere tante cose

La vittoria ottenuta contro l’Inter da parte del Bologna è stata molto importante perchè potrebbe decidere tantissime cose per quanto riguarda la classifica. Innanzitutto, per quanto riguarda la squadra rossoblù, il discorso Champions League in cui la squadra si trova adesso pienamente invischiata.

Ma anche per quanto riguarda il discorso scudetto, visto che con questa sconfitta Inter e Napoli si trovano appaiate a pari punti. I nerazzurri sono apparsi decisamente appannati e questa potrebbe essere la spinta decisiva e definitiva per la squadra partenopea per la vittoria finale.