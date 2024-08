Frattesi, la Roma ha pressato. De Rossi…

Frattesi è stato uno dei calciatori nerazzurri che più di tutti è stato ricercato in sede di calciomercato. Ad inizio sessione, l’agente del ragazzo, è stato nella sede nerazzurra per reclamare maggiore spazio. Nel frattempo, gli interessi non sono mancati. Intanto, e non è una novità, l’ex Sassuolo è un pupillo del tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, che ha provato in ogni modo a riportarlo nella Capitale. Era anche stato proposto uno scambio, poi declinato dai nerazzurri.

Frattesi molto ricercato sul mercato: il giocatore oggetto del desiderio di De Rossi

Frattesi è uno dei centrocampisti e degli elementi della rosa di Simone Inzaghi maggiormente considerati dall’Inter. La sua capacità di incidere in maniera decisiva, soprattutto a partita in corso, è un’arma che ha fatto le fortune della squadra nerazzurra nella passata stagione. Sul mercato, tra le altre cose, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il ragazzo è stato cercato dalla sua ex squadra, la Roma. De Rossi è un grande estimatore del giocatore e avrebbe voluto averlo con sè. Soprattutto dopo la lite avuta con Cristante, era stato proposto lo scambio tra i due centrocampisti, ma la società nerazzurra ha declinato il tutto. La sfida alla Juventus in campionato non può portare la società nerazzurra a rinunciare ad un elemento fondamentale della rosa.

Palacios ultimo innesto sul mercato: ecco per quanto arriva a Milano

Palacios, invece, sarà l’ultimo arrivo per quanto riguarda il mercato in entrata. Il difensore argentino classe 2003, andrà a rimpolpare la casella vuota per il ruolo di braccetto sinistro di difesa. Simone Inzaghi avrà così tutte le coppie, ruolo per ruolo, al completo. Il giocatore arriverà a Milano dal Talleres per 6,5 milioni di euro più bonus – più o meno facili da raggiungere – fino ad arrivare alla cifra di 11 milioni di euro. Un innesto tanto richiesto e, alla fine arrivato. Adesso sarà solo campo, con la corsa allo scudetto e ad un buon cammino europeo che sono gli obiettivi principali.