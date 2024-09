Inter, in vista un duello di mercato con la Juve!

Inter – Nonostante il calciomercato estivo sia ormai chiuso, si fanno già strada le prime voci per i futuri acquisti dei nerazzurri. I tifosi lo sanno bene, i colpi a parametro zero sono ormai una specialità della dirigenza nerazzurra. Nello specifico lo sono diventati fin dall’arrivo dell’attuale presidente interista Beppe Marotta. Alcuni giornalisti sembrano aver già individuato il colpo per la prossima stagione interista, sullo sfondo un probabile duello con la Juventus.

Inter, in Francia per il nuovo colpo a zero!

Tra gli obiettivi della dirigenza nerazzurra per un po’ si è vociferato della volontà di acquistare un centravanti per coprire il ruolo di quinta punta. Alla fine l’Inter non è riuscita a piazzare nessun colpo per l’attacco quest’estate tendendo in squadra Joaquin Correa. Ma l’anno prossimo Correa e Arnautovic andranno in scadenza di contratto e difficilmente vedranno il proprio contratto rinnovato, appare ovvia la necessità di comprare un nuovo attaccante per l’anno prossimo. Ed è proprio per coprirsi da questa necessità che l’Inter si sarebbe già interessata all’acquisto dell’attaccante canadese Jonathan David. Attualmente militante nel Lille, David è un classe 2000, che quest’estate aveva già attirato l’attenzione dei giallorossi della Roma. Il 24enne rientrerebbe alla perfezione nelle linee guida dettate da Oaktree per i futuri arrivi nella rosa nerazzurra.

Anche alla Juventus interesserebbe il giocatore canadese

Anche i bianconeri della Juventus avrebbero messo nel proprio mirino il giocatore Canadese. La dirigenza bianconera vorrebbe affiancarlo a Dusan Vlahovic durante la prossima stagione. Ovviamente il possibile colpo a zero fa gola al nuovo allenatore Thiago Motta, che resterà sulla panchina bianconera per ben 3 stagioni. Non sorprende l’interesse dei grandi club italiani, David ha segnato ben 19 gol nella sua ultima stagione di Ligue 1 e addirittura 24 nella stagione precedente. David è ovviamente anche un giocatore della nazionale canadese, all’Inter troverebbe il proprio connazionale Tajon Bucchanan.