Prandelli: “Scudetto? Una nettamente favorita. Mi intriga…”

Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato della lotta scudetto per la vittoria del campionato di Serie A. L’ex allenatore della Fiorentina ha parlato soprattutto delle grandi e delle loro evoluzioni avute dopo la conclusione del calciomercato. Per Prandelli, infatti, c’è una squadra nettamente favorita sulle altre ed un’altra che lo intriga molto per quanto fatto nella campagna di rafforzamento.

Prandelli sicuro: “Inter nettamente favorita sulle altre. La Juventus mi intriga”

Prandelli, dunque, ha analizzato le rose delle big ed ha fatto la propria analisi per quanto riguarda la vittoria dello scudetto. Per l’ex ct azzurro, anche in questa stagione non ci dovrebbe essere storia e i nerazzurri di Simone Inzaghi rimangono favoriti. Ma occhio alla Juventus che, dal suo punto di vista, ha dato avvio ad un nuovo progetto tecnico molto intrigante e potrebbe dire la sua nel corso della stagione.

Ecco le parole di Cesare Prandelli a Tuttsport: “L’Inter rimane la favorita e anche con un certo margine. Principale competitor? Intrigante l’idea nuova della Juventus. Thiago Motta è uno degli allenatori più bravi, capaci e completi in circolazione. È forse l’unico giovane non rigido sullo sviluppo del gioco, lavora sui princìpi e sugli spazi da occupare, ma senza diktat. La società Juventus ha avuto il coraggio di cambiare tutto quello che andava cambiato, con giocatori giovani e un allenatore con idee molto chiare”.

Nerazzurri rafforzati sul mercato? Ecco tutti i nuovi arrivi

La squadra di Simone Inzaghi aveva bisogno di introdurre pochi tasselli per migliorare la rosa ed avere dei ricambi che potessero essere all’altezza di chi è titolare. Per questo, la dirigenza, con largo anticipo, ha chiuso gli arrivi a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski rispettivamente da Porto e Napoli. Poi, è stata pagata la clausola risolutoria riguardante il portiere spagnolo del Genoa Josep Martinez che è arrivato a Milano per 15 milioni. Infine, altri 6,5 milioni di euro più bonus sono stati spesi per il giovane difensore argentino, Tomas Palacios.