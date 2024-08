Inter, Palacios chiude gli acquisti: un compito a Inzaghi

Inter che ha chiuso la sua campagna acquisti nella giornata di oggi. La società nerazzurra, infatti, con l’arrivo del difensore argentino, Tomas Palacios, ha concluso tutte le operazioni che riguardano le entrate. Manca ancora qualcosa da fare in uscita, ma è fatto quasi tutto. Adesso, la parola passerà solo ed esclusivamente al campo, dove Simone Inzaghi dovrà dare ancora una volta la sua impronta alla squadra per nuove vittorie.

Inter, ecco l’arrivo di Palacios: con lui mercato definitivamente chiuso

Inter che a breve annuncerà l’arrivo del difensore classe 2003, Tomas Palacios. Dopo l’infortunio accorso a Buchanan questa estate, i nerazzurri avevano l’esigenza di prelevare un braccetto sinistro di difesa. Secondo Sky Sport, con il suo arrivo, il mercato in entrata è definitivamente chiuso. Il ragazzo arriverà a Milano dal Talleres per 6,5 milioni di euro più dei bonus, più o meno facili da raggiungere, fino ad arrivare alla cifra complessiva di 11 milioni di euro. Per lui, ovviamente, vista soprattutto la giovane età, ci vorrà un periodo di adattamento per capire i nuovi dettami tattici e per adattarsi al nuovo paese. Vedremo cosa succederà, sicuramente, adesso, Simone Inzaghi, avrà un compito specifico.

Inzaghi ha un compito: l’obiettivo è sempre uno

Simone Inzaghi, con la chiusura del calciomercato, adesso, ha un compito. Il tecnico nerazzurro, infatti, aveva richiesto che ogni ruolo avesse delle coppie e così è stato. Adesso bisognerà continuare ad andare forte per conquistare quanti più punti possibili e provare a replicare quanto fatto nella passata stagione con la vittoria del tricolore. Il bis scudetto consecutivo, ai nerazzurri, manca da ben 14 anni e il tecnico interista sta spingendo parecchio su questo punto. Adesso, il prossimo ostacolo, è l’Atalanta di Giampiero Gasperini che, nonostante la sconfitta contro il Torino, è una delle compagini più in forma del campionato. Servirà la partita perfetta per Lautaro e i suoi.