Inter, buone nuove dall’infermeria: bene il recupero di un giocatore

Inter che, come le altre squadre, si fermerà in campionato per dare spazio alle nazionali. La squadra nerazzurra tornerà in campo con un trittico di partite molto importanti come quelle contro il Monza, Manchester City e Milan. Per questo, Simone Inzaghi, spera di avere tutti in salute e al pieno della forma. Intanto, dall’infermeria, arrivano buone notizie per quanto riguarda il recupero di un giocatore infortunato.

Inter, il recupero di Buchanan procede al meglio: ecco quando tornerà il giocatore

Inter che, come detto, seppur a ranghi ridotti, sta preparando i prossimi impegni dopo il ritorno dei giocatori dalle nazionali. Il tecnico nerazzurro avrà qualche big a disposizione per lavorare al meglio possibile. Intanto, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, arrivano ottime notizie dall’infermeria. Infatti, procede al meglio il recupero di Tajon Buchanan. Il giocatore si era infortunato in allenamento, durante la Copa America con il suo Canada. I tempi di recupero, fino a questo momento, sono perfettamente rispettati, con il ragazzo che tornerà ad allenarsi a pieno regime tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. A quel punto, lo stesso Inzaghi, potrà contare su un elemento in più per aiutare la squadra nelle varie competizioni.

Buchanan infortunato: la dirigenza si è ben disimpegnata sul mercato

Buchanan, come detto sopra, ha subito in allenamento con il suo Canada, durante la Copa America, la rottura della rotula. Un infortunio molto delicato, per un giocatore che stava iniziando ad integrarsi alla perfezione nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi. Con il suo infortunio, si era creata una vacanza a livello numerico che tecnico e dirigenza hanno pensato di colmare con l’acquisto di un braccetto sinistro di difesa. E il giocatore è stato individuato nel giovane difensore argentino, Tomas Palacios. Il ragazzo è arrivato dal Talleres, a Milano, per la cifra di 6,5 milioni di euro più eventuali bonus che portano la cifra totale a circa 11 milioni di euro. Un investimento importante per il presente, ma soprattutto per il futuro.