Lautaro: “Contento di essere in nazionale, la condizione…”

Lautaro Martinez, nonostante il piccolo problema fisico accorso durante la partita tra Inter ed Atalanta, ha risposto alla convocazione della nazionale argentina. Il capocannoniere della scorsa Copa America, in campionato, non ha ancora segnato. Ma il ct Scaloni si fida di lui ed ha intenzione di puntare ancora sul Toro di Bahia Blanca. Intanto, il giocatore, ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di forma.

Lautaro: “Bello giocare in nazionale, mi sento bene ed in forma”

Lautaro, dunque, è volato con la propria nazionale e lo ha fatto con molto entusiasmo. Dopo la vittoria del Mondiale e di due Copa America, l’attaccante nerazzurro è sempre più al centro dei pensieri del ct Scaloni. Dopo il piccolo problema fisico accorso nell’ultimo turno di campionato, l’attaccante, interpellato dal quotidiano Olè, ha voluto rassicurare tutti in merito alla propria condizione fisica.

Ecco le parole di Lautaro: “Sono molto felice, contento e divertito come sempre. Ogni chiamata è speciale, sempre bello giocare per l’Argentina e rispondere alle convocazioni. Facciamo del nostro meglio. Io mi sento bene e in forma”.

Inzaghi può sorridere: tanti big nerazzurri rimarranno a Milano

Se Lautaro è partito nonostante il problema fisico – così come Calhanoglu -, tanti big sono rimasti ad Appiano Gentile in questa pausa per le nazionali. Infatti, non sono stati convocati giocatori come Sommer – che ha deciso di lasciare la Svizzera -, de Vrij, Pavard e Barella, che ha avuto un piccolo intervento al setto nasale per liberare le vie respiratorie. Oltre a loro, sono rimasti alla Pinetina anche Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Inzaghi, dunque, potrà lavorare con questi elementi, sperando che nessuno dei convocati si faccia male. Al ritorno dalla pausa servirà avere tutti al completo, dal momento che ci sarà un trittico di partite molto importanti come quelle contro il Monza, Manchester City e il Milan.