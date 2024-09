Correa, non è ancora finita, la Grecia torna a bussare

Correa – Indubbiamente il calciomercato nerazzurro è stato contraddistinto dalle innumerevoli voci che hanno riguardato Joaquin Correa. All’inizio di quest’estate l’argentino si è ritrovato primo nella lista tra coloro messi in vendita dal club nerazzurro, con l’eventualità di una possibile rescissione di contratto nel caso non si fosse trovata una sistemazione per l’attaccante. Ma dalla prima conferenza di questo inizio di campionato la situazione è cambiata. Simone Inzaghi si è detto felice di avere il giocatore in squadra e di averlo come quinto attaccante, tuttavia, il destino del Tucu potrebbe presto cambiare!

Correa, adesso il Panatathinaikos fa sul serio

Se avete seguito il calciomercato nerazzurro avrete sentito dell’interesse dell’Aek Atene nell’acquistare il Tucu Correa. Interesse non ricambiato dall’argentino, che ha chiuso al qualsiasi tipo di trattativa. Adesso, dalla Grecia, emerge l’interesse di un’altra squadra con sede ad Atene: il Panathinaikos. Il portale inpao.gr, ha lanciato la notizia per cui i greci dal logo col trifoglio sarebbero fortemente interessati nell’acquisto dell’attaccante. Secondo la notizia il club sarebbe disposto al tutto per tutto per cercare di acquistare un nuovo attaccante. Oltre a Correa i greci sarebbero interessati anche Chuba Akpom, centravanti dell’Ajax.

Nel frattempo l’argentino è rimasto fuori dalla lista Champions

Come era facilmente pronosticabile, Joaquin Correa è rimasto fuori dalla lista dei 25 giocatori nerazzurri che parteciperanno alla spedizione europea. Per alcuni l’interrogativo principale riguardava la scelta tra Correa e il neo acquisto Tomas Palacios, ma Simone Inzaghi ha sorpreso tutti. Infatti la scelta finale non è ricaduta su nessuno dei due ma bensì su Tajon Buchanan. L’esterno canadese attualmente infortunato dovrebbe rientrare entro metà novembre, ancora in tempo per presentarsi in campo per la seconda metà del girone di qualificazione. Non una grande notizia per Correa, se dovesse restare all’Inter le sue apparizioni si limiterebbero a qualche sporadica presenza in campionato e più probabilmente in coppa italia.