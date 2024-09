Mercato, si pesca dall’Olanda? Nome nuovo a zero

Mercato nerazzurro che si appena concluso con l’arrivo del giovane difensore argentino classe 2003, Tomas Palacios. Il suo arrivo ha chiuso una campagna di rafforzamento che ha visto vestire la maglia nerazzurra anche a Zielinski, Taremi e Josep Martinez. Un mercato molto oculato per tappare (quasi) tutte le falle in organico per Inzaghi. Ma per il futuro, si pensa già al prossimo acquisto a parametro zero in vista della prossima stagione.

Mercato, occhio all’Olanda: un giovane visionato e obiettivo a zero

Mercato dell’Inter che si è concluso per quanto riguarda questa estate, ma che non si è arrestato. Infatti, la dirigenza interista, sta già programmando per il prossimo futuro e sta iniziando a sondare le prime piste a parametro zero. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio avrebbero messo gli occhi sul difensore classe 2003 dell’Ajax, Devyne Rensch. Il giocatore è a scadenza nel 2025 e sarebbe un profilo perfetto per l’Inter per giocatore nel ruolo di braccetto destro e, all’occorrenza, anche come esterno destro. Dotato di grande velocità e di un piede molto educato, il ragazzo sarebbe un elemento che si adatterebbe alla perfezione al modo di giocare di Simone Inzaghi. Vedremo se davvero partirà una trattativa per lui.

Inzaghi per la prossima stagione metterà mano a grandi manovre tattiche

Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione, ha in mente alcuni cambiamenti per alcuni giocatori. Infatti, andrà via uno tra Acerbi e de Vrij, per questo il posto da centrale potrebbe essere ricoperto da Bisseck, che quest’anno avrà un’altra stagione di apprendistato. Occhio anche alla corsia di destra. Infatti, Dumfries non è sicuro di rimanere nonostante l’imminente rinnovo, così come andrà via Darmian. In questo senso, oltre ad un ipotetico nuovo arrivo, Buchanan sarà spostato nella corsia di destra dove ha fatto molto bene sia al Club Brugge che in nazionale.