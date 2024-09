Caressa avverte: “Inter favorita, ma un pericolo”

Caressa, giornalista per Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto che, in questa stagione, vede tantissime squadre poter competere. Soprattutto la Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte, vorranno strappare il tricolore ai nerazzurri. Per questo servirà la stessa fame della passata stagione. Il giornalista ha fatto la propria griglia, avvertendo la squadra nerazzurra su un possibile pericolo che potrà esserci tra le contendenti.

Caressa: “Inter rimane favorita, ma c’è un pericolo per i nerazzurri”

Caressa, dunque, ha fatto la sua griglia di partenza per quanto riguarda la lotta scudetto, prevedendo i nerazzurri come favoriti. Il giornalista, però, ha mandato un avvertimento.

Ecco le parole di Caressa: “La Nazionale va ricostruita intorno ai leader, Barella è uno di questi. L’Inter gioca a memoria, ha cambiato poco e presto. I giocatori sono inseriti e sono 23, sono interessanti e si sposano bene con i dettami di Inzaghi. Mi sembra che la squadra nerazzurra sia un po’ sopra rispetto alle altre. Per me, rimane la favorita numero uno su tutte, anche se dico la verità quest’anno nella nuova Champions League con l’attenzione verso la nuova formula sprecherà maggiori energie. Mentalmente ti porta via qualcosa in più, anche se Inzaghi è bravo a fare turnover. Prevedo un’Inter in testa ma non ci credo ci siano distacchi simili agli altri campionati. Il Napoli è senza coppe, la Juventus ha fatto un grande mercato”.

Mercato Inter finito: tutte le operazione della dirigenza nerazzurra

Il mercato nerazzurro è definitivamente finito. La dirigenza interista ha puntellato la squadra in alcuni ruoli per aumentare la competitività della rosa facendo degli interventi mirati. A Milano sono arrivati a parametro zero Mehdi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli. Ma gli investimenti hanno riguardato il portiere spagnolo Josep Martinez dal Genoa, per cui è stata pagata la clausola da 15 milioni. Per ultimo, invece, è arrivato il difensore argentino, Tomas Palacios. Il ragazzo del 2003 è arrivato per 6,5 milioni.