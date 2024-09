Inter, oggi verrà comunicata la lista Uefa, chi saranno gli esclusi?

Inter – Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione della Uefa Champions League. L’Inter si appresta ad affrontare ben 8 partite contro 8 avversari diversi. L’esordio sarà giorno 18 settembre a Manchester contro i Citizien di Bep Guardiola. Entro le 23:59 di questa sera i nerazzurri dovranno comunicare i 23 calciatori scelti da Simone Inzaghi per iniziare il percorso europeo. Questo comporterà ovviamente a delle esclusioni, in molti sono d’accordo sui nomi di chi probabilmente resterà fuori dalla lista.

Inter, Inzaghi dovrà fare una scelta!

Tra coloro che con tutta probabilità verranno esclusi dalla lista Uefa ci sarà sicuramente Tajon Buchanan. L’esterno non rientrerà prima della fine di ottobre, non avrebbe senso avere uno slot in meno fino a quel momento. Tra i nomi della rosa possiamo assolutamente confermare ben 22 di essi, soltanto l’ultimo posto è in ballottaggio tra due giocatori. Proprio così, Simone Inzaghi dovrà con tutta probabilità scegliere chi includere nella lista tra Joaquin Correa e il neo acquisto Tomas Palacios. Una decisione da non prendere alla leggera, l’allenatore nerazzurro ha davanti un dilemma non da poco. Includere la quinta punta o il nuovo vice-Bastoni? Per molti la risposta potrebbe sembrare ovvia, ma ancora non si conosco le caratteristiche di Palacios e se riuscirà ad adattarsi presto al gioco dell’allenatore piacentino.

Correa verso l’esclusione

Come anticipato sopra, per molti l’esclusione di Correa è in assoluto quella più probabile. L’attaccante argentino ha avuto un pessimo precampionato e nelle prime tre giornate di Serie A non ha collezionato neanche un minuto di gioco. Nonostante le parole di mister Inzaghi che si è detto felice della permanenza dell’argentino è difficile credere che Correa possa avere un ruolo importante nella sua rosa. In più la necessità di avere un quinto attaccante in rosa si manifesterà con più probabilità in campionato e non in questa Champions dove ogni partita del girone di qualificazione conterà tantissimo.