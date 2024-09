Buchanan, come sta l’esterno nerazzurro?

Buchanan – Era inizio luglio quando purtroppo l’esterno nerazzurro Tajon Buchanan subì la frattura della tibia durante gli allenamenti con la nazionale canadese. La conseguente operazione ha dettato i tempi di recupero: 4 lunghi mesi di stop. La notizia ha gettato ovviamente diversi tifosi nello sconforto. Buchanan avrebbe saltato l’intera preparazione stagionale, l’inizio del campionato e l’inizio della Champions League, rientrando in campo non prima del mese di novembre. Da parte della dirigenza invece è arrivata una forte ricerca sul mercato di un possibile sostituto, trasformata poi nella ricerca di un braccetto di sinistra che potesse fare da riserva a Bastoni. Ma qual è la situazione di Buchanan adesso?

Buchanan, il recupero procede bene

All’interrogativo sulla situazione Buchanan ha risposto oggi Il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo infatti ha confermato ai tifosi nerazzurri quanto pronosticato a inizio luglio sul rientro del giocatore. Nonostante il recupero stia proseguendo come previsto Buchanan non riprenderà ad allenarsi con la squadra prima di fine ottobre. Questa notizia non è sicuramente un fulmine a ciel sereno per i tifosi, che avevano ormai metabolizzato l’idea di affrontare buona parte dell’inizio di stagione senza l’esterno canadese.

Le soluzioni cercate dalla dirigenza interista

Nel correre ai ripari i nerazzurri hanno ovviamente valutato diverse opzioni. All’inizio si è creduto che la dirigenza fosse orientata verso l’acquisto di un esterno puro come l’infortunato Buchanan per sostituire il giocatore temporaneamente. Ma quando il calciomercato estivo è entrato nel vivo, le intenzioni della dirigenza nerazzurra sono apparse chiare a chiunque. L’Inter avrebbe riportato il brasialiano Carlos Augusto sulla fascia sinistra come prima riserva di Federico Di Marco per poi concentrarsi totalmente nella ricerca di un braccetto di sinistra per la difesa. Dopo mesi di indiscrezioni alla fine l’Inter ha finalmente acquistato il proprio vice-Bastoni allo scadere del calciomercato, ovviamente parliamo di Tomas Palacios.