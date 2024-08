Correa, possibile cessione last minute!

Correa – Joaquin Correa è stato indubbiamente al centro del mercato in uscita dei nerazzurri. Nella prima parte del calciomercato tutti hanno dato per scontato la partenza dell’argentino. Diverse le mete proposte all’attaccante, le principali Aek Atene e River Plate, ma nulla, Correa non si è mostrato propenso a trasferirsi in nessuno di questi club. Finché non siamo arrivati alla conferenza che anticipava l’esordio in campionato dei nerazzurri. In quella conferenza stampa Simone Inzaghi ha sorpreso molti giornalisti facendo intendere che per lui Correa ricopre il ruolo del tanto discusso quinto attaccante. L’allenatore ha recentemente ribadito la sua posizione sull’attaccante, ma adesso la possibilità che il Tucu lasci Milano si fa di nuovo strada.

Correa, il Venezia sull’attaccante!

Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, il club veneto sarebbe interessato all’acquisto di Correa. Il Venezia potrebbe valutare l’acquisto last-minute per completare il reparto offensivo della rosa guidata da Eusebio di Francesco. Proprio in questi giorni il Venezia dovrebbe accogliere un altro attaccante nerazzurro, Franco Carboni, che ha da poco rotto il proprio prestito con il River Plate per tornare in Italia. Se dovesse arrivare un’offerta per Correa difficilmente verrebbe rifiutata dai nerazzurri. L’argentino sarà legato ai nerazzurri soltanto fino a giugno 2025.

A Venezia l’argentino potrebbe rinascere

La notizia della quasi certa permanenza di Correa aveva destato più di qualche interrogativo. Diversi tifosi si sono dimostrati sbigottiti da questa scelta. L’argentino non è visto di buon occhio ormai da tempo, le ultime prestazioni con la maglia nerazzurra non hanno mai superato la sufficienza. Neanche l’esperienza in Francia ha giovato all’attaccante, anche a Marsiglia le sue prestazioni si sono rivelate di scarsa qualità. Molto probabilmente Simone Inzaghi sarebbe desideroso di dare l’ennesima occasione all’argentino, ma Venezia potrebbe essere una dimensione più adatta alla sua necessità di rinascere. Il Tucu avrebbe tutto da guadagnare da un’esperienza simile.