Adani: “Che Barella! Ha cambiato la sua natura”

Adani ha parlato dell’Inter e della prestazione avuta nella partita di venerdì scorso contro l’Atalanta. Uno spettacolo incredibile quello offerto dagli uomini di Inzaghi con una prestazione fatta di intensità e tecnica. Ma l’opinionista è rimasto molto colpito anche da un giocatore nerazzurro come Nicolò Barella che, oltre al grandissimo gol, è stato protagonista di giocate di altissimo livello che hanno sicuramente indirizzato la gara a favore dell’Inter.

Adani: “Barella ha avuto una grande evoluzione rispetto alla sua prima natura”

Adani è rimasto molto colpito dalla prestazione della squadra nerazzurra. L’opinionista, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha parlato di come i nerazzurri hanno proposto gioco, ma soprattutto di un giocatore come Nicolò Barella che è riuscito a offrire grandi giocate per i compagni, oltre a segnare un gran gol.

Ecco le parole di Adani: “Barella è quel giocatore che ha avuto una grande evoluzione rispetto alla sua prima natura: un giocatore di forza, interdizione, recupero, da anima e polmoni. Invece adesso gioca di fino: aldilà del gol capolavoro, adesso gioca di fino nello stretto, come pensa calcio, come sceglie nella qualità di associarsi agli attaccanti. E’ un giocatore super”.

Barella operato al naso, salta la Nazionale: ecco quanto rimarrà fuori

Nicolò Barella è uno dei protagonista dell’Inter, ma non lo sarà tra i convocati della Nazionale di Luciano Spalletti. Il centrocampista sarà operato al setto nasale con un piccolo intervento per liberare le vie respiratorie. Il giocatore rimarrà ad Appiano Gentile e svolgerà lavoro in palestra. Per lui ci saranno circa un paio di settimane di stop, ma di fatto sarà a disposizione già per la partita contro il Monza al ritorno con la pausa. E’ possibile che Inzaghi possa optare per l’impiego di Frattesi, per schierare il giocatore sardo contro il Manchester City e contro il Milan. Vedremo se il tecnico rischierà – si fa per dire – il giocatore o meno.