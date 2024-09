Trevisani: “Inter poesia in movimento”

Trevisani ha parlato della squadra nerazzurra che ha vinto e convinto nella partita di venerdì sera contro l’Atalanta. Una qualità di gioco, una tecnica ed un’intensità che raramente sono state viste in Serie A. E il giornalista ha voluto applaudire gli uomini di Simone Inzaghi per il grande spettacolo offerto contro una squadra forte e organizzata come è l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Di seguito, ecco le parole del giornalista.

Trevisani: “Inter formidabile, è poesia in movimento”

Trevisani, dunque, è rimasto parecchio entusiasta per quanto riguarda la prestazione offerta dalla squadra nerazzurra. Il giornalista ha elogiato il gioco mostrato e l’autorità fatta vedere da Thuram e compagni. Non era semplice contro un’avversaria molto forte come lo è l’Atalanta di Gasperini. Ma i nerazzurri sono riusciti a mandare un messaggio molto chiaro a tutte le avversarie: anche quest’anno, per lo scudetto, vogliono dire la loro.

Ecco le parole di Trevisani a SportMediaset: “Inter formidabile. E’ quella che gioca meglio in Italia e tra quelle che giocano meglio in Europa. L’Inter è una poesia in movimento, bellissima da vedere. L’Atalanta è in difficoltà, ma sei mesi fa era già stata a San Siro ed è finita sempre 4-0. L’Inter quando è in giornata disintegra l’avversario”.

Inzaghi può sorridere: ad Appiano restano tanti big nerazzurri

Simone Inzaghi si gode la vittoria, ma non perde la concentrazione, visto che al ritorno ci sarà subito un trittico molto importante tra Monza, Manchester City e Milan. Per questo, il tecnico nerazzurro, può sorridere visto che ad Appiano Gentile resteranno parecchi big della squadra. Sommer ha detto addio alla propria nazionale, Barella è stato operato al setto nasale e rimarrà a Milano. Oltre a loro, anche Darmian, de Vrij, Pavard ed Acerbi non sono stati convocati dalle rispettive compagini. Pertanto, potranno lavorare per due settimane e recuperare la condizione fisica migliore.