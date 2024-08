Barella, no alla Nazionale: ecco il motivo

Barella è sicuramente uno degli elementi più importanti per quanto riguarda sia la squadra nerazzurra che la Nazionale di Luciano Spalletti. Il centrocampista sardo è un elemento imprescindibile per entrambe le compagini che, ovviamente, quanto possono, lo schierano sempre titolare. Ma questa volta, per la Nazionale, non potrà essere così. Infatti, il giocatore, non potrà unirsi ai compagni a Coverciano per i prossimi impegni.

Barella, no alla Nazionale azzurra: ecco il motivo

Barella, dunque, non potrà far parte del gruppo azzurro per i prossimi impegni della Nazionale. Le convocazioni di ieri pomeriggio del ct, Luciano Spalletti, hanno mostrato l’assenza del giocatore che, per alcuni, è stata presa come una sorpresa. Come riportato dal sito Inter-News.it, il centrocampista nerazzurro dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento al setto nasale per liberare le vie respiratorie. Nulla di preoccupante, ma sicuramente ci vorrà qualche giorno di riposo per lui. Non appena passata la convalescenza, il ragazzo tornerà agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile per preparare la partita contro il Monza al ritorno dalla sosta. Insieme a lui, ci sarà anche un altro big come Benjamin Pavard che non è stato convocato dalla Francia.

Non solo il centrocampista nerazzurro: anche Pavard rimarrà ad Appiano Gentile

Dunque, come anticipato, l’ex centrocampista del Cagliari non sarà l’unico giocatore nerazzurro a rimanere ad Appiano Gentile durante questa sosta per le nazionali. Anche Benjamin Pavard preparerà con i compagni la partita contro il Monza. La Francia, infatti, non lo ha convocato per i prossimi impegni. Il motivo sarebbe la lite avuta con il ct Didier Deschamps dopo l’eliminazione allo scorso Europeo. Anche se il tecnico transalpino ha minimizzato, parlando della possibilità, in futuro, di poter rientrare a far parte della lista. Insomma, i giocatori non saranno sicuramente contenti, ma Inzaghi avrà la possibilità di farli riposare e di farli arrivare al massimo della condizione per i prossimi impegni nerazzurri.