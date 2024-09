Padovan: “Inter, non sempre vince il più forte. La Champions…”

Padovan ha parlato del campionato di Serie A e ha voluto fare il proprio pronostico per quanto riguarda la vittoria dello scudetto. Il giornalista vede l’Inter ancora come favorita per il tricolore, ma manda un monito agli uomini di Simone Inzaghi. Poi, anche un’analisi per quanto riguarda la Champions League a cui la stessa squadra nerazzurra parteciperà.

Padovan: “Inter attenta! Non sempre vince la squadra più forte”

Padovan ha fatto la sua griglia scudetto. L’Inter è stata inserita ancora come la favorita finale, ma il giornalista, come anticipato, ha voluto mandare un monito agli uomini di Simone Inzaghi.

Ecco le parole di Padovan: “La Juve è una squadra importante, un mercato di livello, potente anche quello del Napoli per nomi, cifra tecnica, soldi spesi. La Juve è competitiva, vincerà? Sono ancora convinto che l’Inter, e la dimostrazione è stata con l’Atalanta, è più forte di tutti ma non sempre vince chi è più forte. Veniamo da tre campionati dove non c’è mai stato un bis, chi ha vinto l’anno prima non ha vinto l’anno dopo e magari succede anche stavolta. Vedo l’Inter davanti, poi Napoli di Conte e Juve lì. Dietro ma ci sono”.

Il giornalista: “Per la Champions League è tutta un’altra storia”

Il giornalista, poi, si è espresso anche per quanto riguarda la Champions League: “Per la Champions, invece, è tutta un’altra competizione. Un punto interrogativo, lode a chi fa giocare i giovani, meglio se italiani, però in campo europeo possono avere momenti negativi non spiegabili, o spiegabili perché hanno rendimento incostante”.

Il sogno è sempre quello di replicare il cammino di due stagioni fa. Non sarà facile e non lo sarà fin dalla prima fase. Le partite che dovranno affrontare gli uomini di Inzaghi non sono semplici. Ma l’intenzione è molto chiara ed è quella di fare bene e migliorare quanto fatto nella passata stagione.