Inzaghi: “Che Thuram! Le rivali molto rinforzate”

Inzaghi molto soddisfatto dopo la partita vinta dall’Inter contro l’Atalanta. Un 4-0 molto netto che non ha lasciato storia alla squadra di Gasperini. Del match ha voluto parlare lo stesso tecnico nerazzurro, che poi ha analizzato anche le rivali alla luce del mercato fatto in questa sessione di mercato.

Inzaghi: “Thuram bene, noi mezz’ora impressionante”

Inzaghi, dunque, ha parlato della partita, dopo la vittoria, ai microfoni di Dazn. Il tecnico nerazzurro ha analizzato vari aspetti e ha parlando anche di alcuni singoli elementi della rosa nerazzurra.

Ecco le parole di Simone Inzaghi: “Sono stati bravi i ragazzi, abbiamo iniziato con grandissima determinazione. Abbiamo fatto bene tecnicamente, soprattutto la prima mezz’ora. Poi, col caldo abbiamo calato e ci siamo abbassati un po’. Poi abbiamo ricominciato nel secondo tempo ed è sempre molto importante vincere contro l’Atalanta. Abbiamo fatto quattro giorni di allenamenti molto molto intensi, ma la prova finale della partita è andata bene”.

Inzaghi, poi, ha continuato: “Non ho nulla da dire i ragazzi. Giocare con loro, con l’occupazione, non è facile. Tante volte abbiamo usato i difensori non nelle loro posizioni, con Calhanoglu e Barella spesso che erano gli ultimi uomini. Thuram? Inizia ad avere molte partite nel nostro campionato e nella nostra squadra. E’ tornato in anticipo e sono molto soddisfatto. Dobbiamo continuare così Ha fatto bene, come Lautaro, Taremi e Arnautovic”.

Il tecnico nerazzurro sulle rivali: “Il mercato le ha rinforzate tanto”

Il tecnico nerazzurro, poi, ha concluso parlando delle rivali: “Gli scontri diretti? Noi dobbiamo tenere sempre il livello altissimo. Ripetere quanto fatto l’anno scorso sarà difficilissimo, ma dobbiamo lavorare in modo tale da fare nel migliore dei modi. Le competitor si sono rinforzate molto, ma noi non vogliamo mollare. Sarà un campionato avvincenti. La nostra rivale? Non mi piacciono le griglie, dobbiamo rivedere quello che è stato fatto, ci sono tantissime squadre che si sono rinforzate e come noi cercheranno di ambire al massimo”.