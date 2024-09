Graziani: “Ecco a chi somiglia Thuram”

Graziani ha parlato del momento della squadra nerazzurra che, nella serata di venerdì, è riuscita a stravincere contro l’Atalanta, regalando una prestazione meravigliosa. Gioco stupendo, automatismi collaudati e tanta tecnica e intensità. L’opinionista, poi, si è lanciato in un paragone che riguarda Marcus Thuram, uomo del momento della squadra nerazzurra.

Graziani: “L’Inter è l’unica avversaria di sè stessa. Con questa fame…”

Graziani, dunque, ai microfoni di Sport Mediaset XXL, ha parlato dell’Inter e del suo modo di giocare. Per l’ex campione del Mondo, gli uomini di Simone Inzaghi, sono ancora i favoriti per la vittoria finale del tricolore.

Ecco le parole di Ciccio Graziani: “L’Inter è l’unica avversaria di se stessa, poi giocano gli stessi undici dello scorso anno. L’Inter se mantiene questa fame e questa voglia di vincere, uscire con tre punti contro questi non è facile, anche se non esistono invincibili. Sicuramente è la più forte del nostro campionato, e farà bene anche in Europa. La vittoria contro l’Atalanta è importante, la Champions League inizia a cento all’ora con il Manchester City, forse se ci arrivavi con un po’ di forza nelle gambe era molto meglio. Per un calciatore è il massimo giocare queste partite”.

L’ex attaccante, poi, parla di Thuram: “Ecco a chi mi somiglia”

L’opinionista, poi, ha parlato del reparto avanzato nerazzurro: “L’attacco più forte d’Europa? Sicuramente uno dei più forti ovviamente, però abbiamo qui in Italia una squadra che può farci sognare grazie alla qualità di questi attaccanti. C’è anche Taremi che è già entrato in sintonia con la squadra. Così come mi piace Arnautovic, Inzaghi ha quattro interpreti molto forti. Con il fratello di Marcus Thuram si contenderanno lo scudetto proprio Inter e Juventus. Marcus credo sia un piccolo Lukaku, fisicamente sono simili e sono due attaccanti che mi piacciono tantissimo”.