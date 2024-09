Inter, ecco il calendario dei nerazzurri in Champions!

Inter – Dopo il sorteggio avvenuto giovedì pomeriggio abbiamo dovuto attendere i sorteggi di Europa e Conference League per conoscere il percorso dei nerazzurri in Champions League. Il nuovo format creato dalla UEFA infatti non consentiva di prevedere subito gli impegni di tutte le squadre data la mancanza di un ordine prestabilito. L’Inter dovrà affrontare diverse minacce per trovarsi arrivare agli ottavi della competizione, ma andiamo per ordine.

Manchester City-Inter, inizio col botto!

L’esordio dell’Inter in Champions avverrà proprio contro chi ha strappato il trofeo dalle mani dei nerazzurri nel 2023. Proprio così, Mercoledì 18 settembre l’Inter affronterà il Manchester City all’Etihad Stadium. Un inizio scoppiettante per i ragazzi di Simone Inzaghi, che verranno subito messi alla prova dagli ex-campioni di Europa guidati da Bep Guardiola. Voci dicono che questo potrebbe essere l’ultimo anno di Guardiola sulla panchina del City, i suoi giocatori faranno di tutto per vincere di nuovo il trofeo prima dell’addio del loro allenatore. Proprio Guardiola ha espresso più volte la stima per la squadra di Simone Inzaghi, sostenendo più volte che la finale di Istanbul è stata tra le partite più difficili sulla panchina del City.

Il girone si chiude a San Siro

Dopo Manchester l’Inter ospiterà la Stella Rossa di Belgrado giorno 1 ottobre per poi andare in svizzera per affrontare gli Young Boys il 23 ottobre. E a questo punto che ci sarà il secondo big match con un’altra squadra inglese, l’Inter ospiterà l’Arsenal il 6 novembre. Sempre in casa i nerazzurri affronteranno il RB Lipsia il 26 novembre. Da qui ci saranno due trasferte consecutive, prima a Leverkusen per affrontare il Bayer giorno 10 dicembre e poi a Praga contro lo Sparta il 22 gennaio. Ci sarà quindi più di un mese di distanza tra una partita e l’altra. Infine i nerazzurri chiuderanno il percorso di qualificazione agli ottavi il 29 gennaio a San Siro contro il Monaco. Tutte le partite si svolgeranno alle 21.