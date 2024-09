Pedullà: “Inter spaventosa. Il voto al mercato è…”

Pedullà, dopo la fine del calciomercato, ha voluto parlare delle varie compagini di Serie A. Il giornalista si è soffermato ad analizzare l’Inter, specie dopo l’incredibile vittoria per 4-0 contro l’Atalanta. Una prestazione che è rimasta negli occhi di tutti quanto a bellezza e autorità. Inoltre, l’esperto di mercato, ha valutato anche la campagna di rafforzamento della società nerazzurra fatta questa estate.

Pedullà: “Inter spaventosa. Ecco il mio voto al suo mercato”

Pedullà, dunque, ha analizzato la partita dell’Inter e le operazioni di mercato che hanno portato ad Appiano Gentile, Taremi, Zielinski, Josep Martinez e Palacios.

Ecco le parole di Pedullà: “Il mercato dell’Inter lo prendi adesso e dici che voto do ora? Taremi e Zielinski li hanno fatti da tempo, se li avessero fatti a giugno o luglio te la ricordi di più e il mercato nerazzurro ti viene più chiaro. Non puoi dimenticare però queste operazioni, quindi loro due appartengono al mercato estivo. Hai aggiunto Martinez e hai preso il difensore giovane che volevi, Palacios. Io do 7.5, ci sta tutto perché hai migliorato i reparti e con tutte le problematiche tra entrate e uscite hai risolto tutto. Partiva da un’ossatura incredibile ed ha una forza spaventosa”.

Inter, partita incredibile contro l’Atalanta: entusiasmo alle stelle

La squadra di Simone Inzaghi, adesso, si fermerà vista la pausa per le nazionali. Ma i nerazzurri, hanno intenzione di non fermarsi e non limitarsi a quanto fatto vedere venerdì contro l’Atalanta. Una partita che ha mostrato tutta la forza della squadra che ha esibito autorità, tecnica e intensità che difficilmente si erano viste in questa maniera in Serie A. L’entusiasmo è palpabile, ma quando ritorneranno i calciatori, inizierà una nuova fase della stagione, dal momento che inizierà anche la nuova Champions League. Vedremo se Lautaro e compagni riusciranno a tenere ancora il passo e a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.