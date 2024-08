Thuram e Barella i migliori: le loro parole dopo il match

Thuram e Barella sono stati due grandi protagonisti della vittoria per 4-0 contro l’Atalanta. Con due gol in entrambe le fasi iniziali dei due tempi, i nerazzurri hanno chiuso la pratica contro una squadra molto pericolosa e insidiosa come quella di Giampiero Gasperini. Intanto, alla fine della partita, gli stessi Thuram e Barella hanno parlato della partita e dei loro rispettivi gol che hanno deciso la partita e regalato i tre punti all’Inter.

Thuram e Barella migliori in campo: le loro parole dopo la partita

Thuram e Barella, dunque, sono i due migliori in campo. I due giocatori, dopo la partita, hanno parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole di Barella: “Thuram man of the match? E a chi dovevano darlo? Avete visto che partita ha fatto. Con le sue due zampate ci ha permesso di vincere. E’ stato importante perchè lasciare la partita aperta contro l’Atalanta è sempre pericoloso, invece siamo riusciti a chiuderla con due sue zampate e non sa nemmeno lui come ha fatto (ride, ndr)”.

Poi, si è aggiunto anche Thuram: “E’ solo la terza giornata, abbiamo provato a fare una grande partita, ci siamo riusciti e siamo felici. Barella? Lui sa fare solo gol belli, ma sono molto felice per lui. L’esultanza con Barella? Ci saltiamo addosso. Esce così (ride, ndr)”.

Inter dominante contro l’Atalanta: la partita dei nerazzurri

La squadra di Simone Inzaghi è stata padrona del campo dal primo fin all’ultimo minuto. I nerazzurri hanno deciso la partita nei primi dieci minuti del primo e del secondo tempo. Prima, l’autogol di Djimsiti, propiziato da Thuram, ha portato in vantaggio i nerazzurri. Successivamente, il supergol di Nicolò Barella con la volèe di sinistro ha allungato le distanze. Nella ripresa, le due zampate di Marcus Thuram hanno chiuso definitivamente i conti e regalato i tre punti ai nerazzurri. Adesso, ci sarà la pausa per le nazionali. Poi ci sarà il Monza, la Champions League ed il derby contro il Milan.