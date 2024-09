De Grandis: “Inter macchina perfetta e ha certezze in più”

De Grandis ha parlato della prestazione della squadra nerazzurra contro l’Atalanta. Il giornalista è rimasto profondamente stupito dalla squadra di Simone Inzaghi che ha offerto una partita incredibile per quanto riguarda l’intensità messa in campo e la tecnica in velocità e nello stretto. Per questo, gli elogi degli addetti ai lavori non sono mancati.

De Grandis: “Inter macchina automatica. E ora ha delle certezze in più”

De Grandis, dunque, ha parlato della squadra nerazzurra dagli studi di Sky Sport, elogiando il gioco e la sicurezza offerta dalla squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista, inoltre, ha fatto il punto anche per quanto riguarda i ricambi dei nerazzurri con tanti giocatori di qualità che possono subentrare e far bene.

Ecco le parole di De Grandis: “È una macchina automatica senza problemi e, nei cambi, rispetto all’anno scorso ha certezze in più. Basti pensare a Mehdi Taremi. Ha anche un anno di automatismi in più. Ha le certezze che un campionato già vinto ti possono assegnare. Thuram anche l’anno scorso era partito in modo pazzesco. Questi gol di destrezza, come i due di ieri, sono da opportunista, quasi alla Lautaro Martinez. Anche se credo che il terminale offensivo resterà l’argentino, non credo che questa cosa cambierà. Ma il francese migliorerà il suo rendimento vicino alla porta”.

Il giornalista: “I nerazzurri devono giocare in campo internazionale come fanno in Italia”

Il giornalista, poi, ha aggiunto sempre sui nerazzurri: “Due anni fa l’Inter è arrivata in finale, con la fase a eliminazione diretta che può aiutare delle sorprese. Esistono squadre più forti, ma è una questione di abitudini. I nerazzurri perdono un po’ di autorevolezza in Europa, come contro la Real Sociedad lo scorso anno. Più che tecnicamente, la squadra deve migliorare nella personalità e nella capacità di affrontare le gare internazionali come fa anche in campionato”.