Inter, Compagnoni: “Una squadra così deve…”

Inter che viene da una grande vittorie per 4-0 contro l’Atalanta e da una grande prestazione. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno dimostrato di essere ancora la squadra da battere nel campionato italiano in questa stagione. Ma tanti addetti ai lavori stanno anche andando oltre, parlando delle possibilità Europee che hanno Lautaro e compagni. Il giornalista Compagnoni, ha parlato proprio di questo aspetto.

Inter, Compagnoni: “Con una squadra così forte deve andare avanti in Champions

Inter che ha stupito tantissimi addetti ai lavori e tra questi anche il giornalista di Sky Sport che, dagli studi dell’emittente, ha detto la sua in merito alla squadra nerazzurra, al suo organico e al cammino europeo che aspetta la squadra di Inzaghi.

Ecco le parole di Compagnoni: “L’Inter ha tenuto i pezzi grossi e ha inserito giocatori importanti come Zielinski e Taremi. La squadra gioca benissimo, a memoria. Non sarà come lo scorso anno dove faceva turnover in Champions: obiettivo scudetto primario, ma con una squadra così forte deve andare il più avanti possibile anche in Champions”.

Compagnoni, poi, ha continuato: “Ci sta che Lautaro non sia ancora al top della condizione. Per lui è soltanto questione di tempo. Thuram nell’Inter si trova alla perfezione, Deschamps aveva bisogno di un centravanti classico, non mi stupisce le difficoltà che ha avuto nella Francia, nemmeno questo grandissimo avvio di stagione. L’Atalanta sembra a buon punto, ieri brutta Atalanta, ma c’era una grande differenza di valori. Atalanta disastrosa in fase difensiva”. Compagnoni ha continuato: “L’Arsenal non è superiore ai nerazzurri” Compagnoni, poi, ha parlato di quanti punti si aspetta che la squadra nerazzurra faccia nella prima fase della Champions League.

Ecco le parole del giornalista: “Champions? Con 16 punti si va agli ottavi, insidie nelle avversarie dell’Inter, ma delle 8 solo il City è superiore. Anche l’Arsenal non è superiore all’Inter. Può fare tranquillamente 16-17 punti”.