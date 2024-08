Gasperini sfida: “Mai vinto a Milano? C’è una prima volta”

Gasperini, il giorno prima della partita contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa e non ha mancato di lanciare la sfida alla sua ex squadra, promettendo battaglia. Il tecnico atalantino, da quando ha ricevuto l’esonero, non ha mai digerito la scelta ed ha sempre avuto il dente avvelenato nei confronti della società nerazzurra. Domani, per questo, servirà la partita perfetta per gli uomini di Inzaghi, anche per non perdere terreno in classifica.

Gasperini: “Mai vinto a San Siro? C’è sempre una prima volta”

Gasperini, dunque, ha tutta l’intenzione di far male alla sua ex squadra. La sua Atalanta, rappresenta una delle squadre più in palla del campionato, nonostante la sconfitta contro il Torino. La partita si preannuncia delicata, dal momento che i nerazzurri non possono perdere altro terreno dalla capolista Juventus e devono dare continuità alla vittoria contro il Lecce. Intanto, lo stesso Gasperini, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita.

Ecco le parole di Gasperini: “Effettivamente, con l’Inter non abbiamo mai vinto in casa loro, è l’unico campo da quando alleno qui. C’è sempre una prima volta, è chiaro che affrontiamo una squadra molto forte, quindi non siamo i soli ad avere questa statistica. E’ una partita che arriva presto in stagione, con tutte le vicissitudini che sapete. Incontriamo la squadra campione d’Italia, useremo la massima attenzione”.

Il tecnico atalantino ha aggiunto: “Ecco le mie favorite per la vittoria dello scudetto”

Il tecnico della Dea, poi, ha fatto anche la sua griglia scudetto: “L’Inter è partita in anticipo su tutte, il mercato lo ha fatto con grande anticipo, ma è una squadra già consolidata. La Juventus ha fatto una campagna acquisti straordinaria, il Milan anche si è mosso. Io vedo molto bene anche le squadre medie; il Napoli sta completando la squadra, verranno fuori squadre forti, soprattutto credo che le squadre medie hanno alzato il livello”.