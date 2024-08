Satriano-Lens, sorpresa per la formula del trasferimento

Satriano è un giocatore del Lens. La trattativa tra i nerazzurri ed il club francese si è conclusa. Il giocatore, dopo aver rifiutato l’offerta del Brest, ha atteso fino all’ultimo quella che una squadra della Liga si facesse avanti. Ma, a parte qualche sondaggio, nessuna spagnola ha provato ad acquistarlo. E di questo, ne hanno approfittato i francesi. E, a tal proposito, c’è una novità importantissima per quanto riguarda la formula di acquisto del giocatore e che fa piacere all’Inter.

Satriano va al Lens: novità per quanto riguarda la formula

Satriano è diventato un giocatore del Lens. Dopo aver rifiutato tante squadre, in attesa dell’offerta giusta, l’attaccante uruguayano è ritornato nuovamente in Ligue 1. Il giocatore, infatti, giocherà in Francia anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe, la società francese avrebbe acquistato il giocatore in prestito con un diritto di riscatto pari a 5 milioni di euro. Ma a tal proposito c’è anche una novità molto importante per quanto riguarda la formula. Infatti, è prevista una clausola che, in caso di salvezza del Lens, cambi il diritto di riscatto in obbligo. Dunque, i nerazzurri, faranno il tifo per i francesi affinchè raggiungano questi obiettivi.

Capitolo attacco: probabile nessun arrivo in casa nerazzurra

Per quanto riguarda il reparto offensivo, i nerazzurri probabilmente non riusciranno a fare nessuna entrata. Infatti, il club di viale della Liberazione, per pensare ad un nuovo innesto, avrebbe dovuto cedere gli esuberi nel reparto avanzato. Detto di Satriano ceduto, lo stesso non è successo con Jaoquin Correa e Marko Arnautovic. Il primo, a parte qualche sondaggio, non ha avuto offerte concrete. Il secondo, non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciare Milano in questa stagione. E’ probabile che entrambi rimarranno all’Inter fino alla fine del contratto. Dunque, Inzaghi, avrà le proprie cinque punte per affrontare le competizioni.