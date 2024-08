Lautaro, notizia incredibile: Inzaghi può sorridere

Lautaro, dopo aver giocato il primo turno di campionato nel deludente pareggio contro il Genoa, ha dovuto saltare la seconda giornata di campionato contro il Lecce a causa di un piccolo infortunio. Inzaghi e lo staff medico non hanno voluto rischiare per evitare di allungare i tempi di recupero. Intanto, nelle ultime ore, è arrivata una notizia incredibile che, sicuramente, farà sorridere il tecnico interista in vista di venerdì.

Lautaro, arriva la notizia che fa contento Inzaghi: infortunio smaltito

Lautaro, completamente a sorpresa rispetto alle notizie che sono giunte nei giorni scorsi, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha completamente smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box contro il Lecce. L’attaccante argentino sarebbe pienamente recuperato per la partita contro l’Atalanta e, addirittura, si sarebbe allenato insieme ai compagni. Adesso spetterà a Simone Inzaghi capire se il giocatore potrà scendere in campo in una partita così importante e così delicata contro una delle compagini più in forma del campionato come quella di Giampiero Gasperini. Taremi, dopo la buona prova dello scorso match, scalpita e da ampie garanzie al tecnico nerazzurro. Bisognerà capire quale sarà la decisione finale.

Inzaghi deve scegliere: ecco la probabile formazione dei nerazzurri

Inzaghi, dunque, alle prese con le scelte di formazione in vista della partita contro l‘Atalanta. In porta, sicuramente, ci sarà Sommer. In difesa, il terzetto dovrebbe essere composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. In mezzo, al momento, sono favoriti Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti, Taremi è in vantaggio rispetto a Lautaro, mentre l’altro attaccante dovrebbe essere Mehdi Taremi che pian piano sta trovando la condizione migliore e maggiore intesa con i compagni di squadra. Occhio anche alla possibilità di inserire Frattesi. Il centrocampista, quando è entrato in campo, ha dimostrato di avere il giusto piglio. Che possa essere una sorpresa di formazione?