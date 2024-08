Zazzaroni: “Chiesa? Felice in Premier. In Italia…”

Zazzaroni ha analizzato il mercato delle big di Serie A e ha anche detto la sua su una delle ultime operazioni. Si tratta di Federico Chiesa. L’ex, oramai, esterno della Juventus è passato in Premier League a titolo definitivo, andando a giocare al Liverpool. Ma su di lui, nelle scorse settimane, si era anche parlato di un possibile interesse dell’Inter e di una possibile offerta negli ultimi giorni di mercato. Il giornalista ha parlato anche di questo aspetto.

Zazzaroni: “Chiesa felicissimo del Liverpool. In Italia voleva solo due squadre”

Zazzaroni, dunque, ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato il passaggio di Federico Chiesa al Liverpool. Il giocatore andrà ad Anfield per 13 milioni di euro più bonus. L’Inter, quindi, dovrà rinunciare all’esterno e concentrarsi su altri obiettivi oramai per la prossima stagione.

Ecco le parole di Zazzaroni: “Lui è felicissimo. Il suo sogno era la Premier League. Quando era stato avvicinato alla Roma lui aveva dichiarato di volere, in Italia, solo Inter o Milan. Ha coronato, però, davvero un suo sogno che è quello di giocare in Inghilterra. Per me ha un potenziale importante e se impara ad allenarsi con gli altri può diventare un giocatore davvero importante”.

Chiesa-Inter, trattativa reale solamente in un caso

Chiesa è stato un obiettivo per la società nerazzurra. Ma la dirigenza era stata abbastanza chiara con il ragazzo, affermando come l’affondo per lui ci sarebbe stato solamente se fosse andato via dalla Juventus a parametro zero. Di fatto, questo, non accadrà. Il giocatore era stato messo fuori rosa con il rischio di perdere un anno, oltre a quello di poter perdere anche la Nazionale. I nerazzurri, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, andranno su altro. Il primo profilo di cui si parla è quello di Jonathan David che arriverebbe a parametro zero dal Lille per la prossima stagione.