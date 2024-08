Cassano: “Inter favorita. Stravedo per un nerazzurro”

Cassano ha parlato della partita contro il Lecce giocata dalla squadra nerazzurra che ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di portare a casa i primi tre punti. L’ex attaccante, inoltre, ha parlato di qualche singolo della squadra interista, dicendo di avere una predilezione nei confronti di un nuovo arrivato a Milano.

Cassano: “Con il Lecce, l’Inter decideva il ritmo. E’ la favorita”

Cassano, dunque, intervenuto a Vivaelfubol, ha voluto parlare prima della partita che la squadra nerazzurra ha giocato contro il Lecce e che ha portato i primi tre punti in campionato, e ha voluto fare anche un pronostico per la vittoria finale dello scudetto.

Ecco le parole di Cassano: “Ho visto la partita, l’Inter decideva il ritmo, le giocate, quando avere la palla e quando no. Una partita d’agosto, pronti via l’ha sbloccata, in passato avrebbe rischiato. L’Inter ha due squadre, se metti la seconda squadra, ti giochi il campionato lo stesso. L’Inter non è di poco avanti rispetto alle altre, è molto più forte delle altre. Non ha venduto titolari, ne ha aggiunti due come Taremi e Zielinski”.

L’ex fantasista ha continuato: “Stravedo per un giocatore dell’Inter”

L’ex attaccante dell’Inter ha, poi, voluto fare un elogio nei confronti di uno dei nuovi arrivi nerazzurri e che potrà fare bene in questa stagione.

Fantantonio, poi, ha continuato: “Stravedo per Piotr, giocatore fantastico, favoloso, avrebbe dovuto fare 8-10 gol e 8-10 assist ogni stagione, è un po’ pigro a volte, si specchia un po’, mezzo svogliato ma forte forte, è destinato a diventare titolare al posto di Mkhitaryan o di Barella, a me fa impazzire. Può giocare anche sottopunta, farà titolare all’Inter. L’Inter sbaglia poco sul mercato, Ausilio ne ha sbagliati pochi nella sua vita, in questo momento ancora di meno. Palacios viene da un calcio diverso, può crescere ma avrà tempo per farlo. Inzaghi però mette sempre i suoi uomini, vediamo se avrà tempo per giocare”.