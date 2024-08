Inter-Chiesa, il colpo sembra sfumare

Inter – Subito dopo la notizia dell’esclusione di Federico Chiesa dal progetto Juventus, diversi giornali sportivi hanno iniziato ad accostare il nome dell’attaccante a quello dell’Inter. Sono state settimane in cui le voci e le indiscrezioni non sono sicuramente mancate. Se all’inizio si riteneva probabile che l’Inter potesse essere la destinazione del giocatore alla scadenza del proprio contratto, col passare dei giorni si è fatta strada anche la possibilità di vederlo in nerazzurro già quest’estate. Possibilità mai effettivamente valutata dalla dirigenza interista, questa eventualità è sopravvissuta soltanto nei sogni di qualche tifoso interista. Adesso anche l’eventualità che Chiesa possa andare all’Inter a giugno sembra sfumare definitivamente.

Chiesa, niente Inter, il Barcellona davanti a tutti!

El Chiringuito ha oggi lanciato l’indiscrizione che da giorni aleggia attorno al giocatore: Federico Chiesa sarà un giocatore del Barcellona! La volontà del giocatore è quella di trasferirsi in Spagna e anche il club catalano non vede l’ora di poterlo accogliere. Dopo le innumerevoli voci di mercato che si sono susseguite il destino dell’attaccante sembra proprio quello di continuare la sua carriera nella Liga. La proposta blaugrana dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni di euro per l’ingaggio del giocatore. L’offerta per i bianconeri invece dovrebbe essere di circa 13 milioni di euro bonus compresi.

Secondo Marca l’operazione non è fattibile!

Mentre nel pomeriggio di credeva che ormai l’operazione fosse in dirittura d’arrivo, il quotidiano spagnolo Marca è intervenuto sulla questione. Secondo i giornalisti del giornale con sede Madrid, l’operazione non è assolutamente fattibile per il Barcellona che presto abbandonerà la trattativa. I motivi alla base sarebbero sia legati al fair play finanziario ma anche perché la rosa del Barcellona è fin troppo densa di giocatori. Bisognerà attendere i prossimi sviluppi di mercato sull’asse Torino-Barcellona per conoscere il destino dell’attaccante. In ogni caso difficilmente i nerazzurri faranno un tentativo per portare l’attaccante a Milano già da quest’anno.