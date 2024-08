Atalanta, Gasperini sorride: recuperato un big

Atalanta prossima avversaria dell’Inter. La squadra bergamasca, infatti, dopo la sconfitta subita con il Torino, ha molta voglia di rivalsa ed ha intenzione di ottenere i tre punti. Oltre a questo, Giampiero Gasperini, ha da sempre il dente avvelenato contro la squadra di Inzaghi. Per questo, i nerazzurri, dovranno fare la partita perfetta per evitare di perdere altro terreno dalla Juventus, capolista e con grande entusiasmo.

Atalanta, buone notizie per Gasperini: un big recuperato per l’Inter

Atalanta che può sorridere per quanto riguarda i giocatori ai box. Infatti, la squadra bergamasca, ha recuperato il suo giocatore principale, Lookman. Il trequartista, dopo l’interessamento del PSG, era stato escluso dalla squadra e si era allenato a parte. Sfumata la possibilità di andare a Parigi, secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, il giocatore si è unito ai compagni e sarà pienamente a disposizione di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco vuole puntare sulla voglia di rivalsa del proprio attaccante per abbattere la difesa nerazzurra che, in questo inizio di stagione, deve recuperare la forma migliore e deve ancora prendere le distanze giuste. Il primo turno contro il Genoa, ha dimostrato che ancora c’è qualche crepa. Inzaghi, quindi, dovrà fare molta attenzione.

La Dea può contare su Lookman, ma potrebbe rinunciare a qualche elemento

Se Lookman è definitivamente recuperato, qualche dubbio lo si ha per quanto riguarda qualche altro elemento. L’ex Zaniolo, infatti, è in dubbio per la partita e bisognerà capire nella giornata di domani se riuscirà a recuperare al meglio della forma. Anche Kolasinac, Bakker e Soulemana si sono allenati a parte, anche se vorrebbero esserci domani. Niente da fare, invece, per Giorgio Scalvini, ancora alle prese con l’infortunio di lunga data accorso nell’ultima giornata della passata stagione. Per vederlo in campo, bisognerà pazientare ancora qualche tempo. Vedremo, comunque, se qualcuno di questi elementi ci sarà per la trasferta di San Siro.