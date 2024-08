Agresti: “Inter favorita, ma negli ultimi anni…”

Agresti ha parlato della lotta scudetto e ha fatto la propria griglia di partenza, indicando la sua favorita per il tricolore. Il giornalista si è soffermato a parlare anche della squadra nerazzurra e di quelli che sono stati i meriti e gli elementi di crescita nelle stagioni precedenti, che hanno reso la squadra di Inzaghi un meccanismo collaudato. Di seguito, ecco cos’ha detto Agresti su tutti questi temi.

Agresti: “L’Inter detta ancora i tempi ed è la favorita, anche se…”

Agresti, dunque, ha ammesso come la squadra nerazzurra parta ancora in prima fila per quanto riguarda i pronostici della Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, però, dovrà fare molta attenzione e non dovrà cadere negli stessi errori che sono stati commessi nelle due stagioni precedenti a quella che ha portato alla vittoria dello scudetto e della seconda stella.

Ecco le parole di Agresti: “I tempi secondo me continua a dettarli l’Inter. Probabilmente rimane la favorita, però il nostro campionato soprattutto nelle ultime stagioni ci ha spiegato che accadono cose sorprendenti. Io credo che l’Inter sia la migliore squadra del campionato dai tempi di Antonio Conte, come organico. Però un anno lo scudetto l’ha vinto il Milan, per colpe dell’Inter, e il Napoli l’anno dopo per meriti propri”.

Il giornalista ha continuato: “Occhio alla Juventus! Ha un centrocampo notevolissimo”

Agresti, poi, ha anche parlato della prima rivale per i nerazzurri: “L’Inter come organico ritengo che continui a essere la migliore, perché ormai ha costruito un gruppo che ha delle alternative come nessun’altra. Però poi possono succedere delle cose che portano ad altro. Il mio punto di riferimento continua a essere l’Inter, ma ci sono cose che mettono altre questioni in tavola. La forza del centrocampo della Juventus, ancora senza aver inserito Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, è notevolissima e lo diventa anche con le alternative: vuol dire che ha fatto un salto di qualità straordinario. Anche davanti, con Nico Gonzalez e Francisco Conceicao”.