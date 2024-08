Sabatini: “Chiesa-Frattesi? La penso così. E su Zielinski…”

Sabatini ha voluto commentare le voci di mercato che hanno riguardato il possibile scambio tra Inter e Juventus e che coinvolgerebbe Federico Chiesa e Davide Frattesi. Il giornalista, poi, ha voluto dire la sua anche per quanto riguarda l’acquisto da parte della società nerazzurra del centrocampista polacco, Piotr Zielinski, bacchettando anche la Juventus per aver permesso con eccessiva facilità di fare un colpo così importante.

Sabatini: “Chiesa-Frattesi? Ecco cosa penso. Quando c’era Allegri…”

Sabatini, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della possibilità di fare lo scambio Chiesa-Frattesi tra Inter e Juventus. Il giornalista si è detto parecchio pessimista in merito a questa ipotesi.

Ecco le parole di Sabatini: “Per fare lo scambio Chiesa-Frattesi secondo me non ci sono i numeri. Perché il giocatore dell’Inter ha una valutazione di 40 milioni di euro mentre quello della Juventus in questo momento ne ha una di 20 milioni, rifacendomi a quella dell’anno scorso. Io sono sempre stato uno molto realista, critico e concreto su Chiesa. Viene descritto come il Sinner del calcio italiano”.

Sabatini, poi, ha continuato: “Si dicevano assurdità, come che per farlo rendere da campione l’importante era che non giocasse nel ruolo in cui lo metteva Massimiliano Allegri. Adesso si sta esagerando nell’altro senso. Addirittura Chiesa fuori dalla rosa della Juventus? Credo che a tutto ci sia un limite dal punto di vista tecnico. Thiago Motta che non vuole Chiesa? Mi sembra che gli sia stato dato un potere enorme e sorprendente. Sono scelte poco aziendaliste”.

Il giornalista bacchetta la Juventus per Zielinski: “Perchè hanno permesso questo?”

Sabatini ha anche voluto fare un commento sull’acquisto di Zielinski da parte dell’Inter, bacchettando la Juventus: “Perché la Juventus non è andata su Zielinski? Me lo chiedo anche io. Giuntoli viene dal Napoli, c’è un’opportunità di mercato così conveniente e anche a poco prezzo e si fa sfuggire Zielinski? Sinceramente non capisco come sia stato possibile che l’Inter lo abbia preso con così tanta facilità”.