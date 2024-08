Adani: “Frattesi? Non sarà mai come Barella”

Adani ha parlato della possibilità che Davide Frattesi lasci il nerazzurro in questa sessione di mercato. Sul giocatore si parla di un interessamento della Roma, ma i nerazzurri non hanno intenzione di lasciarlo andare. Il ragazzo vuole giocare maggiormente e chiede spazio. Intanto, come detto, Lele Adani, ha analizzato la situazione del giocatore, consigliandolo anche per quanto riguarda il suo futuro in maglia nerazzurra.

Adani: “Frattesi? Fossi in lui rimarrei all’Inter e lotterei per farlo”

Adani, dunque, intervenuto a Vivaelfubol, ha parlato del centrocampista nerazzurro. L’ex difensore interista ha voluto fare un’analisi del giocatore e ha anche voluto consigliare in merito a quello che è il suo futuro e alla possibilità di lasciare Milano.

Ecco le parole di Adani: “Frattesi ha fatto 6 partite da titolare l’anno scorso in campionato però è stimato, in una squadra che gioca sempre per arrivare prima. Si parlava anche di Chiesa, titolare della Nazionale. Se sono Frattesi e lotto per arrivare all’Inter, ci penso prima di andare via. E’ vero che c’è anche Zielinski ma l’Inter cercherà di superare il turno in Champions. L’Inter non permetterà a Frattesi di andare via. Frattesi ha fatto due gol importantissimo l’anno scorso perché ha la capacità di inserirsi, legge gli errori degli avversari e i movimenti dei compagni”.

L’opinionista ha continuato: “Frattesi giocherà tanto, ma non sarà mai Barella”

L’ex Inter, dopo un’analisi del giocatore, ha voluto anche fare un paragone per quanto riguarda il suo primo rivale in squadre per un posto da titolare, come Nicolò Barella che, a suo avviso, in questo momento, è di un altro livello.

L’opinionista, poi, ha continuato sempre su Frattesi: “Ma per me giocherà tanto quest’anno e poi me lo auguro. Perché i grandi gruppi fanno così, altrimenti non servirebbe avere così tanti titolari. Ma Barella è più avanti di Frattesi, è un altro giocatore. I gol di Frattesi sono stati utili per allungare sulla Juve ma c’è ancora differenza tra i due giocatori e non so se verrà mai colmata”.