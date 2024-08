Leoni-Inter, pista sfumata: la richiesta della Samp

Leoni è uno dei giovani talenti cercati dai nerazzurri in questo mercato. La società nerazzurra ha definitivamente abbandonato la pista che porta al difensore blucerchiato, su cui c’è un’altra società di Serie A che, nelle ultime ore, si è sensibilmente avvicinata. Intanto, il quotidiano ligure, Il Secolo XIX, rivela le cifre reali che la Sampdoria avrebbe chiesto per lasciar partire il proprio giovane. E si tratta di cifre veramente molto alte.

Leoni-Inter, pista abbandonata: ecco quanto chiedeva la Sampdoria

Leoni, nei piani della società nerazzurra, doveva essere uno dei talenti classe 2006 che avrebbe dovuto far parte dell’organico del futuro. Ma la situazione, dopo i primi rallentamenti, si è definitivamente bloccata. Come anticipato dal Secolo XIX, la società blucerchiata ha chiesto una cifra davvero molto alta per separarsi dal proprio talento. Infatti, 10 milioni di euro è stata la richiesta. Una cifra a cui i nerazzurri non sono voluti arrivare per poter pianificare l’arrivo di altri elementi. Per questo, il Parma, ne sta approfittando. E dopo aver offerto 5 milioni di euro più 3 di bonus, ha deciso di avvicinarsi alle richieste del club blucerchiato. Il giocatore, però, non dovrebbe rimanere per un’altra stagione a Genova.

Inter, cambiato l’obiettivo per la difesa: Palacios molto vicino

La società nerazzurra, dunque, ha cambiato quello che era il proprio obiettivo per il reparto arretrato. Infatti, in viale della Liberazione, sono molto vicini all’acquisto del difensore argentino classe 2003, Tomas Palacios. Il ragazzo dovrebbe arrivare a Milano per la cifra di 6,5 milioni di euro più bonus. Questi, facilmente e difficilmente raggiungibili, potrebbero far lievitare il costo del cartellino fino a 11 milioni di euro finali. Insomma, Inzaghi avrà il suo difensore. Adesso non resta che attendere l’ufficialità e le visite mediche che dovrebbero andare in scena all’inizio della prossima settimana. In tal modo, i nerazzurri, potrebbero fruire del gioco delle coppie.