Palacios-Inter, fiducia totale: ecco quando sarà a Milano

Palacios è un giocatore molto vicino a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Il ragazzo è stato individuato da parte della dirigenza interista, come vice-Bastoni, nel ruolo di braccetto sinistro di difesa. Marotta e Ausilio hanno piena fiducia per la felice conclusione dell’affare. Addirittura, c’è anche il momento in cui il giocatore potrebbe arrivare a Milano per concludere ogni tipo di formalità.

Palacios-Inter, strada spianata: la dirigenza ha in mente quando portarlo a Milano

Palacios, come detto, è il difensore giovane che la dirigenza ha deciso di trattare e acquistare. Il ragazzo di proprietà del Talleres, è davvero molto vicino a vestire il nerazzurro nella prossima stagione. Intanto, la redazione di Sky Sport, ha parlato delle tempistiche per portare a conclusione la trattativa. Marotta e Ausilio, infatti, hanno intenzione di portare il giocatore entro l’inizio della prossima settimana. Alla squadra argentina dovrebbe andare una cifra di circa 6,5 milioni di euro più dei bonus, facili e difficili, da raggiungere. Nelle prossime ore tutto dovrebbe essere formalizzato. Entro qualche giorno dovrebbe arrivare la fumata bianca e la conclusione della trattativa.

Capitolo attacco: acquisto rinviato all’anno prossimo?

Per quanto riguarda il mercato del reparto offensivo, come si sa, tutto dipende dalle uscite. Ma in questo senso, a parte Satriano, andato in prestito con obbligo di riscatto al Lens, nulla si è mosso. I due giocatori in uscita principali, Joaquin Correa e Marko Arnautovic, sono rimasti a Milano e nella stagione appena iniziata, saranno ancora nerazzurri. Per entrambi, infatti, a parte qualche sondaggio, non c’è stata una vera offerta e, di conseguenza, una vera trattativa con qualche società. Ragion per cui, ogni tipo di acquisto in avanti, verrà rinviato alla prossima estate. Negli ultimi giorni si è parlato tanto della possibilità che possa arrivare Jonathan David a parametro zero nel 2025. Se sarà una suggestione o meno, lo si capirà tra qualche mese.