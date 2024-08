Marotta, Oaktree gli ha negato un acquisto: ecco chi

Marotta, presidente nerazzurro e CEO Sport, in questa sessione, ha cercato di lavorare d’anticipo per rinforzare la rosa dei nerazzurri. Con gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski, e successivamente quello di Josep Martinez, il mercato si è quasi concluso. A breve ci sarà anche l’annuncio di Palacios, ma nel ruolo di braccetto sinistro di difesa, i nerazzurri avrebbero voluto un altro elemento, ma Oaktree ha bloccato ogni tipo di operazione.

Marotta, quarto arrivo fatto: Palacios sarà nerazzurro

Marotta, dunque, è pronto ad annunciare un altro arrivo in nerazzurro. Il presidente interista, infatti, insieme alla squadra mercato, in queste ultime ore, ha lavorato molto duramente per portare a Milano il difensore argentino classe 2003, Tomas Palacios. Il ragazzo arriverà dal Talleres per la cifra di 6,5 milioni di euro. Oltre a questa base, ci saranno anche dei bonus, alcuni facili e alcuni più complicati da raggiungere, per arrivare alla quota finale di 11 milioni di euro. Un giocatore tanto cercato dai nerazzurri e alla fine arrivato a Milano. In realtà, però, sia Simone Inzaghi che Beppe Marotta, precedentemente, erano andati alla ricerca di un altro giocatore. Ma con la nuova politica, la proprietà di Oaktree si è fermamente opposta al suo arrivo.

Inzaghi accontentato, ma il tecnico avrebbe voluto un profilo più esperto: ecco chi

Simone Inzaghi sarà sicuramente contento dell’arrivo di un nuovo profilo come vice-Bastoni. L’allenatore nerazzurro, anche pubblicamente, aveva sottolineato la necessità di dover avere un elemento in quella porzione di campo. Ma, se l’arrivo di Palacios, sarà ufficiale a breve, ecco che sia il tecnico interista, sia Marotta avrebbero voluto puntare su un profilo più esperto. E l’identikit avrebbe portato a Ricardo Rodriguez. Per Inzaghi, il difensore svincolatosi dal Torino, sarebbe stato l’elemento perfetto. Ma Oaktree ha deciso di svecchiare la rosa e di puntare su elementi dalla carta d’identità meno pesante. Vedremo quale sarà il contributo che potrà dare il giovane argentino nei prossimi mesi.