Inter che in questi giorni sta cercando di ultimare le ultime operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Un mercato che ha visto poche operazioni e mirate per quanto riguarda i nerazzurri, ma anche alcuni obiettivi sfumati. In questo senso, una delle telenovele di inizio sessione, è stata quella che riguarda il centrocampista statunitense, Tessmann. Il giocatore ha trovato la sua prossima destinazione e a breve arriverà l’ufficialità.

Inter, ricordi Tessmann? Ecco dove andrà il centrocampista

Inter che, come detto, sta ultimando l’acquisto di Tomas Palacios. Ma chi non sarà nerazzurro è il centrocampista del Venezia, Tessmann. Il giocatore è stato trattato a lungo dalla società di viale della Liberazione, ma senza successo. Le richieste degli agenti sono state ritenute troppo alte per lui. Adesso, secondo quanto riportato da Sky Sport, il ragazzo avrebbe trovato la sua prossima destinazione. Infatti, il Lione, sarebbe molto vicino ad acquistare lo statunitense classe 2001. Alla società lagunare dovrebbero andare circa 6 milioni di euro e, nelle prossime ore, potrebbe essere la fumata bianca con conseguente annuncio ufficiale. I nerazzurri non hanno considerato opportuno andare avanti con la trattativa, concentrandosi su altri obiettivi per il futuro.

Palacios nuovo arrivo: ecco quanto spenderanno i nerazzurri per lui

Palacios, invece, sarà sicuramente un nuovo arrivo per la squadra nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi avrà un nuovo innesto per quanto riguarda il braccetto sinistro di difesa. Il classe 2003 arriverà a Milano dal Talleres per la cifra di 6,5 milioni di euro più bonus. Tra questi, alcuni saranno facilmente raggiungibile ed altri difficili. E la cifra finale a cui si potrà arrivare sarà quella di 11 milioni di euro. Ovviamente, per lui, ci vorrà un periodo di adattamento, sia per entrare nei dettami tattici di Simone Inzaghi, sia per capire il nuovo campionato e adattarsi nel nuovo paese in cui è arrivato.