Barzaghi: “Palacios? Per Inzaghi più facile…”

Barzaghi, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato nerazzurro e della trattativa, in dirittura d’arrivo, per il giovane difensore argentino, classe 2003, Tomas Palacios. Il giocatore è veramente molto vicino a vestire la maglia dell’Inter e nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca definitiva. Intanto, lo stesso giornalista, ha parlato del giovane e di una preferenza che Simone Inzaghi avrebbe avuto per lavorare al meglio.

Barzaghi: “Palacios vicino all’Inter, si aspettano gli ultimi sviluppi”

Barzaghi, dunque, ha fatto il punto in merito alla trattativa per portare Palacios in nerazzurro. La casella del difensore verrà riempita a breve e Inzaghi avrà l’innesto che aveva chiesto.

Ecco le parole di Barzaghi: “Palacios, giovane 21enne argentino, è sul punto di passare all’Inter. Si sta trattando, ieri i dirigenti argentini sono arrivati a Milano e dunque questo vuol dire che la trattativa è nella sua face cruciale. Aspettiamo sviluppi ma sicuramente andrà a completare la rosa. Si è sempre parlato di questa esigenza dopo l’infortunio di Buchanan. Carlos Augusto rimane dunque l’alternativa a Dimarco e quindi rimane libera proprio la casella alle spalle di Bastoni. Lo stesso Bastoni ha parlato dell’utilità di avere un buon vice”.

Il giornalista continua: “Per Inzaghi sarebbe stato più facile lavorare in un caso”

Il giornalista, poi, ha fatto un’analisi dei profili sondati dai nerazzurri sul mercato, dicendo che, Simone Inzaghi, avrebbe voluto lavorare con un profilo più pronto che avrebbe avuto meno esigenze di adattamento in un grande club come l’Inter.

Ecco ancora le parole di Barzaghi: “L’Inter ha pensato di prendere un giovane promettente, che in futuro può avere un valore superiore rispetto a profili come Rodriguez o Hermoso. Certamente con profili già pronti il lavoro di Inzaghi sarebbe stato più semplice, ma Oaktree punta sul ringiovanimento e sugli asset futuri della rosa, quindi una possibilità come quella di Palacios è preferita. Per cui adesso attendiamo l’esito della trattativa”.