Inter, altra cessione fatta: un giovane va in B

Inter che sta cercando di ultimare alcune operazioni di mercato sia per quanto riguarda le entrate, che per quanto riguarda le uscite. Nella giornata di oggi, c’è stato l’acquisto del giovane difensore argentino, Tomas Palacios. Il classe 2003 è arrivato a Milano ed è pronto a sostenere le visite mediche. Intanto, per quanto riguarda le cessioni, un giovane difensore è stato ceduto in Serie B per fare esperienza e continuare il suo percorso di crescita.

Inter, altra cessione fatta: Fontanarosa va in prestito alla Reggiana

Inter che, dunque, ultima un’altra cessione dopo quella di Martin Satriano al Lens. Si tratta del difensore classe 2003, Gaetano Fontanarosa. Il centrale mancino è stato uno dei protagonisti del pre-campionato interista. ma il posto nel reparto arretrato nerazzurro era veramente risicato. Per questo, il ragazzo, insieme alla società e al suo entourage, ha ritenuto opportuno andare a fare esperienza altrove. Per questo, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il giocatore andrà in prestito alla Reggiana. Una cessione che, in realtà, era già annunciata, ma che solo adesso è stata ultimata. In viale della Liberazione aspettavano solamente l’arrivo del braccetto sinistro di difesa.

Palacios arriva a Milano: ecco chi è il giovane difensore argentino

La società nerazzurra, per la stagione appena cominciata, potrà contare su un nuovo innesto per il reparto difensivo. Come si sa, Simone Inzaghi, dopo l’infortunio di Buchanan, voleva un braccetto sinistro di difesa. E questo è stato individuato in Tomas Palacios. Il giocatore è arrivato a Milano per 6,5 milioni di euro più bonus – più o meno facili da raggiungere – fino ad arrivare ad 11 milioni di euro. Il ragazzo è un difensore molto bravo nella marcatura, nel colpo di testa, ma anche in fase di impostazione, grazie ad un piede molto educato. Si fa apprezzare anche in proiezione offensiva. Ci vorrà, ovviamente, un periodo di adattamento. Ma i nerazzurri sperano che questo rinforzo possa dare i suoi frutti per il futuro.