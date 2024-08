Inter, non solo Lukaku, un altro ex potrebbe tornare in Italia!

Inter – La notizia della quasi ufficialità di Romelu Lukaku al Napoli ha già fatto il giro di qualsiasi sito di informazione sportiva. Dopo un anno a Roma il belga raggiungerà Antonio Conte a Napoli. Il rapporto tra l’Inter e il giocatore si è interrotto più di un anno fa con il presunto tradimento di Romelu Lukaku ai danni dell’Inter. Quella sessione di mercato non fu segnata soltanto dal definitivo addio di Lukaku ma anche di un altro giocatore fondamentale nella vittoria dello scudetto 2021. Stiamo parlando di Milan Skriniar, oggi al Paris Saint Germain, ma la sua avventura in Francia potrebbe presto concludersi.

Inter, Skriniar potrebbe vestire la maglia della rivale?

Le notizie arrivate dalla Francia da qualche giorno non sono di sicuro tra le migliori per Milan Skriniar. Il difensore risulterebbe fuori dai convocati e quindi fuori dal progetto tecnico della squadra francese. L’addio tra lui e i campioni di Francia potrebbe arrivare molto presto dopo soltanto una stagione insieme. La notizia interessante è che tra i club interessati ad acquistare il difensore slovacco ci sarebbe la Juventus. Secondo Le Parisien i bianconeri sarebbero tra i papabili acquirenti del giocatore insieme al Bayern Monaco. I dirigenti juventini valuteranno l’evolversi della situazione. Il difensore percepisce un ingaggio di circa 10 milioni di euro a stagione, cifra mastodontica per un difensore.

Skriniar, a Parigi non è andata benissimo

Skriniar lasciò Milano tra innumerevoli polemiche. L’anno scorso il giocatore temporeggiò nella trattativa per il suo rinnovo con i nerazzurri finché non arrivò l’offerta del PSG che lo avrebbe accolto a scadenza di contratto. La questione ha ovviamente lasciato sbigottiti sia i compagni di squadra che la dirigenza interista. A Parigi però Skriniar non ha trovato la stessa costanza avuta a Milano. Diverse le polemiche sopraggiunte in seguito alle sue prestazioni e adesso Luis Enrique non lo ritiene più necessario alla sua squadra. Una scelta quella dello slovacco che non ha sicuramente giovato alla sua carriera.