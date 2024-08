Frattesi, i giallorossi non mollano il centrocampista!

Frattesi – Il calciomercato riserva sempre delle sorprese anche in quest’ultima concitata settimana. Se il mercato in entrata dei nerazzurri sembra ormai essersi concluso con l’imminente arrivo di Tomas Palacios, non possiamo dire lo stesso per il mercato in uscita. Alcuni nomi che fanno parte della rosa interista potrebbero ancora trovarsi nella condizione di lasciare Milano. Tra questi anche alcuni nomi ritenuti da tempo incedibili, primo tra tutti Davide Frattesi. A quanto pare il giovane centrocampista avrebbe suscitato nuovamente l’interesse di una sua ex squadra.

Frattesi, la Roma fa sul serio!

Proprio così, il classe 1999, Davide Frattesi, ha attirato nuovamente l’interesse della Roma. Il centrocampista ha trascorso parte del suo percorso di crescita proprio nelle giovanili della squadra della capitale. Nonostante le prime esperienze fossero quelle con settore giovanile della Lazio, con la primavera della Roma Frattesi arriverà a vincere una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Adesso i giallorossi desidererebbero rivedere Davide con quei colori. Secondo TeleRadioStereo la Roma starebbe pensando di presentare un’offerta ufficiale all’Inter per riportare Frattesi a Roma. L’offerta comprenderebbe una somma monetaria più una possibile contropartita il cui nome dovrebbe essere quello di Bryan Cristante.

L’Inter difficilmente lascerà andare l’ex Sassuolo

Questa indiscrezione lascia sbigottito più di qualche tifoso interista. Frattesi ha da tempo fatto breccia nei cuori dei tifosi, difficilmente lo lascerebbero andar via con leggerezza. Altrettanto ci si deve aspettare dalla dirigenza interista. Durante l’estate si era vociferato di un possibile interesse della Juventus. I bianconeri avrebbero anche contattato la dirigenza dell’Inter che ha prontamente chiuso a qualsiasi tipo di trasferimento per il centrocampista. Nonostante Frattesi non sia titolare nella squadra nerazzurra, ciò che sembra emergere è che sia al centro del progetto Inter. Per lui quest’anno ci sono state due presenze da subentrato in una delle quali ha collezionato anche un assist che ha portato al temporaneo vantaggio contro il Genoa.