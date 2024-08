Padovan: “Inter, due accuse non vere. Ma occhio…”

Padovan ha parlato della squadra nerazzurra e del suo esordio contro la squadra nerazzurra. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, non sono andati oltre il pareggio per 2-2 contro un Genoa molto ben organizzato. Fatali sono stati gli errori di Sommer e Bisseck. E da quel pareggio, tante sono state le critiche per una squadra che, per tanti, è apparsa senza la fame della scorsa stagione. Oltre a questo, il giornalista ha fatto anche un monito a Lautaro e compagni.

Padovan: “Inter, due accuse mosse non mi sembrano vere”

Padovan, dunque, ha analizzato quello che è andato e quello che no nella partita contro il Genoa. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista, ha ammesso che, però, nei confronti dei nerazzurri ci sono state due accuse che non hanno rispecchiato la verità.

Ecco le parole di Padovan: “L’Inter deve stare attenta. Ci sono due accuse dopo la prima partita: la pancia piena dopo lo scudetto una e la seconda è la presunzione vista la superiorità. Credo non sia vera né una né l’altra, sono errori dettati dalla superficialità, questo sì. Ma sono legati a delle contingenze, sappiamo che i dettagli fanno la differenza”.

Il giornalista ha continuato: “I nerazzurri non devono sbagliare per due motivi”

Il giornalista, poi, si è soffermato sulla rosa nerazzurra, facendo anche un monito per il futuro agli uomini di Inzaghi.

A tal proposito, Padovan, poi, ha continuato: “In linea di massima, i principi di gioco sono conosciuti, la forza è ribadita, la rosa è la più forte del campionato. Aver ritrovato subito questo Thuram è molto importante, domani penso non avrà problemi a regolare il Lecce. Poi non dovrà sbagliare più per due ragioni: perché chi ha vinto può fare il bis e perché le consapevolezze arrivano vincendo. A Genova la partita andava portata a casa, non ci sono tanti discorsi da fare”.