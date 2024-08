Inter-Lecce: due cambi ed un dubbio per Inzaghi

Inter-Lecce è il prossimo turno di campionato. La squadra nerazzurra, dopo il pareggio molto deludente ottenuto contro il Genoa, vuole avere subito il riscatto contro la squadra salentina. Ma Simone Inzaghi ha intenzione di fare qualche cambio rispetto alla partita di Marassi. Almeno due saranno le novità dal primo minuto, ma il tecnico nerazzurro ha anche un dubbio che si porterà fino all’ultimo e che riguarda il reparto di centrocampo.

Inter-Lecce, i pensieri di Inzaghi: due cambi ed un dubbio di formazione

Inter che sta preparando la sfida contro il Lecce di sabato sera. La squadra nerazzurra ha intenzione di portare a casa i tre punti e, per farlo, Simone Inzaghi vuole mettere in campo la migliore formazione possibile. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in porta, nonostante gli errori, dovrebbe giocatore ancora Sommer. In difesa, a destra Pavard prenderà il posto di Bisseck, mentre saranno confermati Acerbi e Bastoni. In mezzo, Dumfries a destra prenderà il posto di Darmian, con Dimarco, Barella e Calhanoglu sicuri del posto. Un dubbio riguarda Mkhitaryan, non apparso brillante, contrariamente a Frattesi che è stato decisivo con il suo ingresso. In avanti, Lautaro e Marcus Thuram, con Taremi che scalpita.

Mercato Inter, il nome è sempre quello di Palacios

Il mercato nerazzurro è sempre in movimento e la dirigenza nerazzurra sta provando a regalare a Simone Inzaghi un ultimo colpo. L’unico ruolo rimasto scoperto, per quanto riguarda la rosa interista, è quello del braccetto sinistro. E il profilo giovane che è stato individuato è quello di Tomas Palacios. Il classe 2003 argentino del Talleres è il preferito e per lui sarebbero stati offerti circa 6,5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 11 milioni di euro. Vedremo se, nelle prossime ore, potrà arrivare il semaforo verde per concludere definitivamente la trattativa e l’affare.