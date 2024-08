Lecce, Gotti sfida l’Inter: “Vogliamo metterli in difficoltà”

Lecce, Gotti sfida la squadra nerazzurra. Dopo la bruttissima sconfitta ottenuta in casa, contro l’Atalanta, la squadra di Gotti vuole il riscatto. E proprio l’Inter sarà la prossima avversaria dei salentini. Il tecnico dei giallorossi, si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida ai nerazzurri e ha promesso battaglia rispetto alla prima giornata. Inoltre, il tecnico, si è soffermato a parlare del suo centravanti Krstovic.

Lecce a caccia di punti. Gotti: “Daremo battaglia”

Lecce che, nonostante il calendario complicato, ha intenzione di conquistare punti per iniziare la corsa alla salvezza fin da subito. Il suo tecnico, Gotti, in conferenza stampa, ha promesso battaglia ai nerazzurri.

Ecco le parole di Gotti: “Siamo dispiaciuti per il risultato di lunedì. In questi giorni abbiamo lavorato sugli errori e su quelle che potrebbero essere le qualità che abbiamo e che potrebbero mettere in difficoltà l’Inter. Se non succede qualcosa di strano o inaspettato o estremamente negativo, domani troverete la stessa linea difensiva che ha giocato contro il Mantova e contro l’Atalanta, con l’augurio che siamo riusciti fare un po’ di tesoro degli errori commessi”.

Poi, sul suo centravanti Krstovic: “La partita di domani non è quella che ci darà una risposta sul suo momento. Cerchiamo sempre delle soluzioni alternative rispetto a quelle che si sono viste già nel corso delle ultime partite”.

Inter, Inzaghi con due dubbi: chi gioca?

La squadra nerazzurra, dal canto suo, vuole vendicare il brutto pareggio ottenuto contro il Genoa. Per questo, Simone Inzaghi, sta meditando alcuni cambi rispetto all’ultima gara. I dubbi riguardano la corsia di destra, con Pavard che dovrebbe prendere il posto di Bisseck e Dumfries quello di Darmian. Per il resto, stessa squadra vista contro i liguri. Ma le cose potrebbero cambiare rapidamente e, nelle ultime ore, l’esterno italiano sta recuperando terreno su quello olandese. Insomma, se ne capirà di più domani, quando i nerazzurri scenderanno in campo.