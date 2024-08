Inter, sfuma Chiesa? Per i nerazzurri…

Inter che in queste ore sta lavorando molto per quanto riguarda il mercato sia in entrata che in uscita. Dopo la cessione di Satriano, i nerazzurri hanno in programma di concludere positivamente la trattativa per portare a Milano il difensore argentino classe 2003, Palacios. Intanto, la suggestione Chiesa, rischia di sfumare definitivamente. Il giocatore è vicino al trasferimento in una nuova squadra. I nerazzurri hanno solo una possibilità.

Inter-Chiesa, pista quasi sfumata: il giocatore vicino al Barcellona

Inter che, dunque, con ogni probabilità, dovrà rinunciare alla suggestione che porta a Federico Chiesa. L’esterno bianconero, infatti, è in uscita dalla Juventus e, nelle ultime ore, si è fatto avanti il Barcellona. La società blaugrana, come si sa, ha difficoltà economiche per tesserare altri elementi. In questo momento, secondo quanto riportato da Sky Sport, i catalani sono impegnati a formalizzare anche la cessione di Faye al Rennes, dopo quella di Gundogan, per poter ufficializzare l’arrivo di Olmo. Dopodichè, ci si concentrerà su un’altra cessione per poter avallare l’ingresso dell’attaccante della Nazionale. Insomma, i nerazzurri, a questo punto, sembrano davvero parecchio defilati.

Chiesa in nerazzurro? In viale della Liberazione possono sperare solo in un fattore

Federico Chiesa sicuramente è un giocatore che piace ai nerazzurri. Ma la società di viale della Liberazione, nonostante qualche chiacchierata, è stata molto chiara. L’arrivo dell’esterno della Nazionale, infatti, ci potrà essere solamente se a parametro zero nella prossima stagione. Una soluzione che si potrebbe concretizzare solo nel caso in cui saltasse la trattativa con il Barcellona. Ma questa ipotesi sembra complicata, soprattutto perchè il ragazzo non ha intenzione di stare un anno ai margini della rosa bianconera come lo è stato fino a questo momento. L’Inter dovrà concentrarsi su altri profili in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che si stanno facendo maggiormente in questi giorni, è quello di Jonathan David sempre a parametro zero. Vedremo se questo interesse si potrà concretizzare.