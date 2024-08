Inter-Chiesa, Barcellona vicino ma i nerazzurri…

Inter – Non ha ancora trovato una soluzione la situazione di Federico Chiesa. L’attaccante ormai fuori dal progetto Juventus sta cercando una nuova sistemazione insieme ai bianconeri. Su di lui si è recentemente avvicinato il Barcellona ma l’Inter potrebbe non restare a guardare.

Inter, Chiesa non è ancora un giocatore del Barcellona

Oggi il quotidiano spagnolo Sport, ha parlato del caso Chiesa e dell’interessamento del club catalano. Il giocatore sarebbe in cima alla lista degli obiettivi dei blaugrana e anche Chiesa ha dato l’ok per il trasferimento, tuttavia la trattativa appare tutt’altro che conclusa. La cifra proposta dal Barcellona dovrebbe aggirarsi attorno ai 14 milioni più relativi bonus. Ma il club catalano a quanto pare non ha preso ancora la decisione defintivia. Le caratteristiche del giocatore piacciono al Barcellona ma ci sono alcuni relativi alla cifra che potrebbe accettare la Juventus e alla disponibilità del giocatore a trasferirsi al più presto in Spagna. Anche il Barcellona necessita di dover piazzare qualche cessione prima di poter affondare il colpo per l’attaccante italiano.

Per i nerazzurri c’è ancora una speranza?

Il dubbio a questo punto è quello relativo all’inserimento dell’Inter in questo contesto. All’apparenza i nerazzurri sono tagliati fuori dalla trattativa, ma non del tutto. Da ciò che emerge pare che i dirigenti interisti siano pienamente disposti a pagare lo stipendio da capogiro dell’ex Fiorentina. Al contrario ciò potrebbe non riguardare anche il Barcellona visti gli ormai noti problemi economici del club. Ovviamente i bianconeri spingono verso il trasferimento all’estero, la volontà è quella di non permettere a Chiesa di indossare la maglia degli acerrimi rivali. Purtroppo per i tifosi juventini, l’attaccante piace molto ai nerazzurri, portare Chiesa a Milano sarebbe un colpo non da poco. L’attaccante in tanto ha attirato l’attenzione anche di Manchester United e Chelsea, non resta che attende ulteriori sviluppi.