Correa, quanti dubbi sul futuro dell’argentino!

Correa – Nonostante la parole di Simone Inzaghi nella conferenza prima dell’incontro col Genoa, il destino di Correa appare più che mai incerto. L’allenatore nerazzurro ha chiarito di necessitare 5 attaccanti nella sua rosa, aggiungendo di averli già a disposizione. Ciò per molti aveva confermato la volontà dei nerazzurri di tenere Joaquin Correa. Ma le azioni della dirigenza non sembrano andare verso questa direzione.

Correa proposto al Genoa, potrebbe interessare a Gilardino

L’Inter in questi giorni si sarebbe nuovamente mossa per cercare di cedere l’attaccante argentino. Dopo che Correa ha rifiutato le destinazioni estere proposte dai nerazzurri, tra le quali Aek Atene e River Plate, adesso si apre per lui la possibilità di restare in Serie A. La dirigenza interista avrebbe proposto il profilo del giocatore al Genoa di Alberto Gilardino. Proprio l’allenatore dei rossoblu sarebbe colui che è maggiormente convinto dell’acquisto del Tucu. Per Gilardino, Correa ha le caratteristiche adatte per compensare a ciò che manca al suo Genoa. L’esperienza dell’argentino e le sue capacità tecniche permetterebbero all’ex calciatore di Milan e Fiorentina di inserirlo facilmente all’interno del proprio gioco. Tuttavia l’operazione Correa non sarebbe così semplice. L’attaccante percepisce un ingaggio che per il club genovese potrebbe essere ritenuto proibitivo.

Se dovesse restare l’argentino sarebbe fuori dalla lista Uefa

Dato la lunga rosa a disposizione di mister Inzaghi, ovviamente qualcuno verrà escluso dai 25 prescelti per il percorso Champions dell’Inter. Tra gli esclusi il primo nome ad apparire in cima alla lista è ovviamente quello di Joaquin Correa. Se dovesse restare a Milano l’argentino molto probabilmente non vestirà mai la maglia nerazzurra col logo della Champions League sulla manica. La quasi certa esclusione dalle competizioni Uefa, potrebbe spingere l’attaccante a favorire il trasferimento. Anche se la chiusura del calciomercato è ormai imminente, bisogna considerare che per le squadre arabe sarà possibile acquistare giocatori anche in data seguente al 30 agosto.