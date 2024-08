Acerbi e de Vrij, uno è di troppo: chi andrà via?

Acerbi e de Vrij, in questa stagione, saranno i due difensori centrali della squadra nerazzurra. Simone Inzaghi si fida molto di loro due in quella zona di campo e li conosce molto bene visto che li ha avuti entrambi nella sua precedente esperienza alla Lazio. Ma sia l’italiano che l’olandese hanno il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025. E solamente uno dei due rimarrà a Milano nella prossima stagione. Chi sarà?

Acerbi e de Vrij: chi resta a Milano nella prossima stagione

Acerbi e de Vrij, come detto, sono due giocatori di cui Inzaghi si fida ciecamente. Ma per entrambi il tempo passa. I 36 anni del primo e i 32 del secondo, fanno meditare la società nerazzurra che sta già pensando di ringiovanire il reparto. In questo senso, le valutazioni riguardano su chi tra i due resterà a Milano l’anno prossimo. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025 – anche se l’olandese ha l’opzione per un’altra stagione in mano all’Inter. Una situazione non semplice visto che per entrambi ci sono motivazioni in un senso o nell’altro. Sicuramente, in viale della Liberazione, in collaborazione con Inzaghi, sarà presa la decisione che verrà ritenuta migliore.

Il ringiovanimento della rosa è già partito: anche per la difesa pronto un innesto

Con la nuova proprietà di Oaktree, la linea guida sul mercato è quella di andare a prelevare elementi che non abbiano una carta di identità troppo pesante. Questo perchè in questo modo si abbassa l’età media, ma anche il monte ingaggi della rosa. Intanto, in questa sessione, si è già iniziato ad operare in questo senso. E la trattativa per portare Palacios a Milano va proprio in questo senso. I nerazzurri hanno offerto 6,5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare ad una cifra di 11 milioni. Nei prossimi giorni si capirà se ci sarà il semaforo verde per la conclusione della trattativa e la fumata bianca.